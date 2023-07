Can Art&Design Festival susține reciclarea creativă a dozelor din aluminiu

Sursă: Dreamstime

Asociația Alucro, organizație care desfășoară în România programul european Every Can Counts, anunță lansarea celei de-a 10-a ediții a Can Art&Design Festival, un concurs inedit dedicat promovării reciclării creative a dozelor din aluminiu.