Campionatele de top se întorc cu meciuri de 5 stele! Sunt câteva meciuri interesante programate, între echipe de tradiție, obișnuite să lupte pentru trofee. În Premier League este programat derby-ul dintre Chelsea și Arsenal, două dintre echipele de tradiție din Londra.

În La Liga, confruntarea dintre FC Sevilla și Real Madrid a oferit întotdeauna spectacol, în timp ce în Serie A duelul dintre AC Milan și Juventus Torino este unul pasional. Cu acest prilej, poți descoperi în acest articol prezentarea celor mai tari meciuri programate în weekend.

Chelsea – Arsenal: Echipele au o situație diametral opusă

Sâmbătă, de la ora 19:30, atenția în Premier League va fi îndreptată către acest derby din Londra. Fără niciun dubiu, Chelsea nu are startul de sezon pe care îl aștepta și continuă parcursul din stagiunea precedentă. Gruparea de pe Stamford Bridge este abia pe locul 11 în clasamentul din Premier League, cu 11 puncte acumulate în primele opt runde. Se bazează însă pe forma de moment, deoarece a acumulat trei victorii la rând, printre care și un succes cu Brighton în Cupa Ligii. De cealaltă parte, Arsenal este o echipă mult mai solidă. Este pe locul doi în clasament, la egalitate cu liderul Tottenham.

Se poate spune însă că Arsenal este favorită de departe, fiind o echipă mai omogenă, dar și mai valoroasă. Și „tunarii” s-au descurcat excelent în ultimele confruntări contra lui Chelsea, având patru victorii la rând. În această serie se regăsește și un 4-0 într-un meci amical. Acesta este și motivul pentru care Arsenal este favorită la operatorii de pariuri sportive fotbal, cu cota 2.30, un pronostic interesant. Egalul are o cotă mai mare, 3.40, în timp ce cei care cred că Chelsea va câștiga beneficiază de cota 3.00.

Sevilla – Real Madrid: Andaluzii sunt în criză

Real Madrid o prinde pe FC Sevilla aflată în criză. Partida din La Liga se dispută sâmbătă, de la ora 19:30. Real Madrid a defilat în acest sezon și cu greu i-a putut sta cineva în față. Drept dovadă că este pe primul loc în clasamentul din La Liga, cu 8 victorii și o singură înfrângere. De cealaltă parte, Sevilla este undeva în partea inferioară a clasamentului, pe locul 14, și a obținut doar două victorii în primele 8 runde (are un meci mai puțin disputat).

Cu siguranță nu este startul de sezon visat de fanii formației FC Sevilla, iar meciul cu Real Madrid se anunță dificil, în condițiile în care „galacticii” au câștigat ultimele patru confruntări contra andaluzilor. Interesant este că Sevilla a înscris de fiecare dată, chiar dacă a pierdut. Cât privește cotele 1X2, Real Madrid este favorită să obțină victoria, cu cota 1.85, în timp ce egalul are cota 3.75. Un succes al andaluzilor, pe care nu mulți îl anticipează, are cota 4.00. Pentru fanii neutri, partea bună este că întâlnirile dintre Sevilla și Real Madrid sunt în general spectaculoase, cu multe goluri, astfel că este un meci de urmărit.

AC Milan – Juventus: Derby-ul etapei din Serie A

Serie A este un campionat care și-a ridicat mult nivelul în ultimii ani și nu de puține ori putem vedea meciuri spectaculoase. În această rundă, derby-ul etapei este cel dintre AC Milan și Juventus Torino, programat duminică de la ora 21:45. În clasamentul din Serie A, AC Milan este pe primul loc, cu 21 de puncte, și are o singură înfrângere în acest sezon. Juventus stă și ea destul de bine, deși a fost ușor inconstantă. Este pe locul 3 în clasament, cu 17 puncte. Ambele își propun câștigarea titlului, astfel că va fi un meci încrâncenat.

La victorie, Milan are cota 2.25, Juventus are 3.25, iar egalul are 3.20. Pentru amatorii de statistici, să punem că în ultimele trei partide din Serie A dintre Milan și Juventus, cel mult o echipă a marcat și s-au înscris sub 2.5 goluri.

