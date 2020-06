Cu cheltuieli mai mari cu 20% si incasari mai mici cu 40% fata de perioada de dinainte de criza, Adrian Perjovschi remarca si o schimbare in grila de servicii preferate ale clientelor saloanelor sale care aleg sa nu se mai coafeze si sa se machieze la salon cat timp nu sunt evenimente si inca se munceste de acasa, insa nu renunta la tuns, vopsit, manichiura si pedichiura.

Într-un interviu realizat în exclusivitate pentru Capital, Adrian Perjovschi a povestit cum s-a descurcat în perioada de după pandemie dar si cat de puternic au fost afectate saloanele de coafura in timpul izolării.

Cum a fost prima luna de functionare de dupa redeschidere? Cum v-ati adaptat cu noile reguli de functionare?

N-am intampinat nicio problema nici cu protocolul de primire a clientilor, nici cu regulile de dezinfectare, respectam toate rigorile cu strictete si este bine pentru linistea si siguranta tuturor. A fost mai complicat la inceput cu purtatul mastii de catre personalul saloanelor, am avut cu totii dureri de cap seara de seara, dupa o zi intreaga in care aveam gura si nasul acoperite de masca, insa ne-am obisnuit si cu asta si acum este totul in regula. Cel mai delicat aspect a fost cel legat de programarile clientelor care trebuiau sa respecte cu strictete ora stabilita, deoarece nu avem sala de asteptare si trebuie sa pastram o fereastra de timp exacta intre cliente pentru igienizare. Am avut destul de multe cliente care au intarziat, chiar daca traficul nu a mai fost unul aglomerat, si nu au mai putut fi primite, pentru ca am fi decalat intreg programul zilei si am fi incurcat toate clientele de dupa ele. A fost o perioada buna pentru disciplinare si reevaluare a punctualitatii, putem spuneJ.

A scazut numarul de clienti fata de odinioara?

In primele doua saptamani dupa redeschidere au fost pline toate saloanele, nu ne ajungea programul sa acoperim toate cererile, telefoanele sunau necontenit, a fost greu sa facem fata valului de cliente dornice sa-si implineasca ritualul de frumusete si ingrijire cu care erau obisnuite inainte de criza.

Cu ce procent a scazut numarul clientilor?

De la 1 iunie clientela a mai scazut si am inregistrat o scadere de 40% a incasarilor fata de acum cateva luni. Sigur, domeniul nostru de ingrijire este in linie cu toate celelalte domenii, pentru ca in aceasta perioada oamenii sunt foarte precauti cu cheltuielile si acceseaza doar serviciile de necesitate, iar pe restul le amana sau le fac, asa cum pot, de acasa.

Ce servicii au fost afectate

Care sunt serviciile de ingrijire pe care le acceseaza acum cel mai des clientele?

Spre deosebire de perioada de dinainte de pandemie, serviciul de coafura a scazut foarte mult in interesul clientelor. Motivele sunt destul de clare, nu mai sunt evenimente, nu se organizeaza nunti, botezuri, petreceri mari si atunci doamnele nu mai au motive sa-si doreasca o coafura foarte elaborata. In plus, inca se lucreaza foarte mult de acasa si nu se mai fac atat de multe intalniri profesionale, astfel ca coafatul de zi cu zi nu mai este un “must”. Au ramas “vedetele” serviciilor de ingrijire a parului vopsitul si tunsul despre care stim ca sunt pe lista necesitatilor unei femei periodic. Manichiura si pedichiura sunt si ele accesate, iar make-up-ul este cerut, insa nu la fel de mult ca odinioara. Ne-au fost cerute make-up-uri deoasebite pentru diverse shooting-uri de insta sau facebook, pentru diversitate si diferentiere in online, desi multe cliente spun ca se aranjeaza acasa pentru a-si face continutul de social media.

Cum v-ati descurcat cu cheltuielile in perioada in care saloanele au fost inchise?

Am avut cheltuieli constant, chiar daca saloanele au fost inchise. Am platit in continuare chiriile pentru toate cele 4 spatii in care Jovsky Studio isi desfasoara activitatea, am platit impozitele si taxele la stat, am facut platile catre furnizori pentru produsele noi cu care ne-am pregatit pentru momentul redeschiderii si am incercat sa fim si alaturi de tot personalul nostru pe perioada in care nu au fost venituri. Nu am facut reduceri de personal si nici reduceri salariale in aceasta perioada. N-a fost deloc usor, am accesat economiile pe care le aveam pentru diverse planuri de dezvoltare a business-ului si ne-am descurcat.

Cu cat au crescut cheltuielile saloanelor din cauza materialelor de protectie?

A crescut pretul la materialele de protectie fata de cum erau inainte, manusile, mastile, dezinfectantul de suprafete, de maini, toate sunt mai scumpe cu 10-20% fata de perioada de dinainte de criza. Pe langa asta, au crescut toate preturile la consumabile si la produsele cu care noi lucram. Cu toate acestea, noi nu am crescut deloc preturile din saloane, asa cum au decis sa faca cei mai multi furnizori de servicii de pe piata. Chiar daca ar fi poate justificat sa scumpim, ne-am gandit ca si asa este o perioada grea pentru toata lumea, fiecare este mult mai precaut cu cheltuielile, in plus multe domenii de activitate sunt inca inghetate, asa ca vrem cumva sa incurajam lucrurile sa mearga si sa ajunga in punctul la care erau cand a pornit nebunia. Preferam sa avem volum mai mare de cliente, sa avem si sa transmitem increderea ca viata si-a reluat cursul intr-un mod sigur decat sa castigam acum mai mult.

Vor crește prețurile?

Care sunt solutiile la care apelezi pentru a acoperi pierderile ultimei perioade si pentru a face lucrurile sa mearga?

Incercam sa revenim in primul rand psihologic la ce aveam inainte, speram sa avem din ce in ce mai multe cliente bucuroase ca viziteaza salonul, increzatoare in serviciile primite si multumite de rezultatul pe care il obtin din mainile profesionistilor. Daca trecem cu totii de bariera psihologica si de temerile care ne-au coplesit in ultimele luni, cred ca avem speranta ca restul lucrurilor vor reintra intr-o normalitate curand. Nu vrem sa crestem preturile, chiar daca noi avem cheltuieli mai mari luna de luna din cauza materialelor de protectie necesare si a modificarii preturilor cu care cumparam materia prima. Ne dorim volum mai mare de cliente de la zi la zi. Daca dupa o perioada nu ne va rezulta raportul financiar, o sa luam in calcul si alte solutii pentru bunul mers al business-ului. O sa renegociem poate pretul chiriilor spatiilor noastre, o sa regandim poate incarcarea echipei, insa deocamdata incercam sa sustinem business-ul cu ce avem sis a ne bucaram ca putem face in continuare meseria care ne place.

S-a schimbat in vreun fel relatia si fluxul de lucru cu furnizorii de materiale necesare pentru functionarea saloanelor? Au crescut preturile produselor de care aveti nevoie? Cu cat?

Jovsky Studio este client vechi pe piata, asa ca nu am avut probleme cu furnizorii. In plus, nu aveam datorii, multe dintre produse erau deja achitate. Insa, stim foarte multe saloane care si-au inchis portile dupa aceasta perioada din foarte multe cauze, din pacate.

In cat timp preconizezi ca se va reveni la activitatea de dinainte de pandemie? Cate luni de instabilitate crezi ca mai urmeaza din punct de vedere al business-ului tau?

Cred ca nimeni nu poate raspunde la aceasta intrebare cu exactitate, putem doar sa speram la o perioada cat mai scurta pana la revenirea la normalitate. Eu sper ca pana in toamna lucrurile sa se linisteasca, iar oamenii sa aiba increderea si putinta de a accesa lucrurile care ii faceau in trecut sa se simta bine. Sunt convins ca odata ce va fi permisa socializarea cu cat mai putine restrictii, viata noastra o sa se coloreze si o sa se umple din nou de frumos, de firesc si de pofta de experiente noi.