Sute de telefoane primite pentru programari, achizitii specifice pentru prevenirea raspandirii virusului COVID19 in toate saloanele, masuri stricte de igienizare si desfasurare a activitatii si de protectie pentru angajati si clientela, program special de lucru si mult entuziasm pentru reluarea activitatii, chiar daca in conditii speciale, toate sunt parte din procesul de pregatire pentru redeschiderea saloanelor de infrumusetare detinute de hair-stylist-ul Adrian Perjovschi.

“Telefoanele noastre au inceput sa sune inca de cand s-a anuntat ca ni se va permite redeschiderea saloanelor de infrumusetare, am avut sute de apeluri si pot spune ca cele mai cerute servicii sunt cele legate de hair-styling, de manichiura si de pedichiura. Avem deja programari facute si agenda plina pana aproape de finalul lunii mai, mai ales ca fluxul nostru de clienti va fi la inceput mai mic, datorita masurilor de siguranta pe care le luam. Desi programul saloanelor noastre va fi de la 8 dimineata pana la 10 seara, vor fi doar cate 3 experti de-ai nostri pe fiecare tura, iar fiecare dintre ei va putea avea 4 sau maxim 5 clienti pe o tura, pentru ca se va pastra distanta sociala intre posturile de lucru, astfel ca daca se lucreaza pe un scaun, urmatorul va fi lasat liber. Dupa fiecare client, se va lua o pauza de 15 minute pentru igienizarea postului de lucru si a instrumentarului, iar intre turele de lucru va fi o pauza de 30 de minute pentru o curatare si igienizare generala si completa a salonului.”, declara Adrian Perjovschi care detine 4 saloane de infrumusetare in Bucuresti si imprejurimi.

Adrian Perjovschi a achizitionat toate produsele de igiena si dezinfectare necesare pentru desfasurarea activitatii conform normelor DSP si a sigurantei personalului si a clientelei. “Pentru fiecare salon am achizitionat termometru pentru luarea temperaturii personalului si a clientelor inainte de intrarea in salon, covorase dezinfectante pentru intrare si altele pentru stergerea picioarelor, geluri de dezinfectare a mainilor, suprafetelor si instrumentarului, masti, manusi si botosei de unica folosinta pentru personal, prosoape si mantale de unica folosinta pentru fiecare clienta. Am montat geamuri de protectie din plexiglas la fiecare receptie de salon si la posturile de manichiura si pedichiura. Pe langa curatenia facuta pe personalul nostru calificat, am contractat si o firma specializata de curatenie care sa dezinfecteze cu biocide zilnic toate saloanele. Personalul nostru va lucra doar cu tinuta de lucru, nu cu haine de pe strada, si cu incaltaminte de interior, igienizata si dezinfectata. Am achizitionat din timp toate cele necesare pentru desfasurarea activitatii saloanelor in cea mai mare siguranta pentru o perioada de cel putin 2 luni si ne vom adapta oricaror masuri suplimentare care se vor cere”, dezvaluie Adrian Perjovschi, unul dintre cei mai cautati si respectati hair-stylisti din Romania.

Protocolul clientelor va avea si el repere foarte stricte pentru siguranta si protectie: “Fiecare clienta care ajunge la salon, va folosi covorul dezinfectant de la intrare, apoi va pasi in salon unde se va sterge din nou pe incaltaminte. I se va lua temperatura care nu trebuie sa depaseasca 37 grade. Va primi botosi, prosop si manta de unica folosinta, se va dezinfecta pe maini si se va bucura de siguranta si confortul serviciilor oferite. Avem rugamintea ca fiecare clienta sa vina cu manusi si masca de unica folosinta, daca nu le va avea, le va primi la noi in salon, sa-si respecte ora de programare, pentru ca nu sunt posibile decalaje in program si incarcari de spatiu si, foarte important, sa vina neinsotite, pentru ca sala de asteptare va fi inchisa pentru o perioada de timp, pana la noi reglementari.”, adauga fondatorul lantului Jovsky Studio plin de entuziasm atat pentru reluarea activitatii in saloanele sale, cat si pentru toate normele de siguranta si igiena impuse de autoritati care protejeaza atat personalul, cat si clientele si aduc un plus de incredere in vremuri pline de temeri.

“Eu cred mult in disciplina si in simtul civic al fiecarui om. Cu cat vom respecta toate regulile si indicatiile, cu atat viata noastra va putea reveni la normal si ne vom putea bucura cu incredere si in siguranta de activitatile care ne fac placere si de serviciile de care avem nevoie.”, declara cu convingere si optimism Adrian Perjovschi