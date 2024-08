Camelia Voinea și-a exprimat dorința de a apela la TAS și alte organisme pentru a face dreptate, afirmând că fiica sa a fost nedreptățită. Ea a menționat că are numeroase imagini care demonstrează că Sabrina nu merita penalizarea de 0,1 puncte. Voinea a mulțumit lui Mihai Covaliu și Nadiei Comăneci pentru sprijinul lor și a subliniat că expertizele efectuate confirmă că medalia ar fi trebuit să revină Sabrinei.

Voinea a explicat că, deși inițial nu avea speranțe, a început să spere după ce au fost realizate expertize independente. Ea a adăugat că Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) ar putea face plângere către TAS pentru a restabili dreptatea și a aduce medalia înapoi României.

Aseară am crezut că nu avem şanse să recuperăm medalia, dar dimineaţă am început să sper, pentru că s-a făcut expertiză la NBC şi peste tot. Probabil că şi COSR va face plângere către TAS, nu stăm, ne dorim ca această medalie să revină României, pentru că acolo este locul ei, la gâtul Sabrinei. Cu acea zecime este clar că acea medalie ar fi revenit Sabrinei”, a declarat Camelia Voinea.

Camelia Voinea i-a criticat pe reprezentanții Federației Române de Gimnastică (FRG) pentru că au încercat să conteste nota americancei Jordan Chiles, ceea ce nu este permis. Ea a subliniat că singura zecime pierdută de Sabrina Voinea ar fi fost suficientă pentru a o pune pe podium.

Voinea a relatat că noaptea după finală a fost extrem de dificilă, atât pentru ea cât și pentru Sabrina. Starea emoțională a sportivei a fost atât de gravă încât Camelia Voinea a fost la un pas de a chema salvarea. Ea a promis că va lupta până la capăt pentru a se face dreptate și a afirmat că decizia Sabrinei de a continua în gimnastică depinde de această luptă pentru dreptate.

Eu vreau să i se dea dreptate Sabrinei şi după aceea tot eu voi face un comunicat, pentru că probabil gândurile Sabrinei sunt de a continua gimnastica. Eu nu am apucat să vorbesc cu ea la concret, pentru că am fost foarte supărată şi foarte tristă. Ea atâta a apucat să îmi spună aseară: ‘Mami, eu mă las de gimnastică dacă nu voi avea continuitate, pentru că tot ceea ce ştiu, ştiu doar de la tine'”, a completat antrenoarea şi mama sportivei.

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a trimis o scrisoare de protest către Federația Internațională de Gimnastică (FIG), solicitând reanalizarea contestației exercițiului Sabrinei Maneca-Voinea.

COSR a precizat că Sabrina a fost depunctată pe nedrept și că imaginile video infirmă teza conform căreia călcâiul Sabrinei ar fi fost în afara liniei.

I don’t see the heel touching down.. do you? #sabrinavoinea pic.twitter.com/KZzmj5kcoD

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) August 6, 2024