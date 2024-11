Călin Georgescu, un nume care a căpătat o vizibilitate tot mai mare în politica românească, s-a declarat recent împotriva unui sistem electoral în care banii joacă un rol esențial.

În cadrul unei discuții cu omul de afaceri Ștefan Mandachi, pe vlogul acestuia, Georgescu a subliniat că nu a investit niciun leu în campania sa electorală, care s-a desfășurat majoritar pe TikTok, și că succesul său a fost rezultatul unui „destin” pe care trebuie să-l urmăm cu toții.

Georgescu, cunoscut pentru retorica sa mistică și profund religioasă, a explicat că, în opinia sa, o campanie nu ar trebui să depindă de fonduri, ci de credința într-o misiune divină.

Potrivit acestuia, partidele parlamentare au beneficiat de sume consistente pentru promovarea propriilor candidaturi, spre deosebire de el, care a mers pe calea unei chemări spirituale.

Și este demonstrația clară că milioanele cheltuite de stat, gândiți-vă că partidele politice au fost subvenționate în ultimul instanță, partidele parlamentare, mă scuzați, evident, nu, așa, și s-au cheltuit foarte mulți bani pentru această campanie. Am văzut afișele, acelea mari, mai mult de da, m-am interesat și eu, vă spun sincer, nu știam nimic. Dom’le, cât costă? M-am zis că am costat 40-50 de mii închiriatul. Și au fost peste tot. Nu contează cine a fost”, a explicat Georgescu.

Călin Georgescu a fost deja subiectul unor acuzații grave, inclusiv că ar fi „omul Rusiei” și că ar fi influențat 2 milioane de români, în special din diaspora, cu ajutorul unor „ferme de trolli” din Rusia.

Cu toate acestea, el respinge ferm aceste afirmații, susținând că „nimeni nu i-a plătit” campania și că totul s-a desfășurat sub semnul unei misiuni divine.

În discuția cu Mandachi, Georgescu a detaliat faptul că, deși a avut „zero buget” pentru campanie, toată lumea a fost „liberă” să participe și să-l sprijine, iar succesul său a fost unul „al conștiinței și al credinței”.

”N-am avut niciunul. Și au venit atunci și am spus așa, dom’le, nu este o campanie. Eu de aici am plecat. Că m-ați întrebat, vă dau răspunsul concret. Nu este o campanie. Este o chemare. Este o lucrare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Asta a fost startul. Și de aici au plecat toți cu Dumnezeu. Însă revenind la acest lucru, eu la rândul meu am fost acuzat că sunt unii care plătesc.

Nu plătește nimeni, domnule. Toată lumea este liberă. Da, uitați, am adus aici special hârtia, uitați, vă și arăt, de la mandatarul financiar, zero. Zero buget. Dar știți de ce? Pentru că trebuie să crezi cu desăvârșire că suntem în mâna lui Dumnezeu. Așa cum au crescut și au trăit și au crezut moșii și strămoșii noștri.

Ați înțeles? Și de aceea este spiritul acesta nobil al legăturii care s-a pierdut cu esența ta. Aici este problemă. Credeți că românii înțeleg fundamentul ce răspuns ai. Păi știți cum e? Toți vor să conducă, dar nimeni nu conduce conștiința către schimbare. Și asta s-a întâmplat acum. S-a condus conștiința omului către schimbare”, a explicat Georgescu.