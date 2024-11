Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale și câștigător al primului tur, a făcut marți seară declarații pentru a îndemna la unitate și calm, în contextul protestelor care au avut loc în mai multe orașe din țară. Georgescu a respins acuzațiile legate de legături externe sau extremiste și a reafirmat angajamentul său față de democrație și binele public.

Călin Georgescu a declarat că observă o manipulare care îi îndeamnă pe tineri să iasă în stradă pentru a protesta împotriva sa. El a făcut apel către aceștia să nu se lase influențați de ceea ce consideră a fi încercări de dezbinare a societății.

În intervenția sa, Georgescu a afirmat că mesajele sale au fost întotdeauna despre unitate și iubire și că nu dorește să distrugă democrația, ci să promoveze ascultarea și respectarea tuturor opiniilor.

Nu vă lăsaţi manipulaţi de aceste lucruri legate de faptul că noi am vrea să distrugem democraţia sau alte lucruri de acest gen. Din contră democraţia este modul în care se ascultă părerile tuturor. Şi astăzi am văzut că nu se doreşte să se asculte şi părerile noastre”, a declarat Georgescu.

„Ceea ce observ este manipularea în special a tinerilor de a ieşi în stradă şi le spun tuturor tinerilor indiferent unde se află acum, la Timişoara sau în Bucureşti sau ceea am văzut că iar se doreşte pe la Cluj sau prin alte locuri, dragii mei, sunt tată de băieţi, am trei băieţi, suntem o familie puternică, unită şi care nu am promovat decât iubirea.

Călin Georgescu a respins categoric orice legături cu Rusia, mișcări legionare sau antisemitism. El a afirmat că nu este implicat în niciun fel de sistem oligarhic și că obiectivul său principal este dezvoltarea economică și socială a României.

„Nu am dorit decât binele, nu am nicio legătură în tot ceea ce spune cu Rusia. Sunt român, în primul rând, nu am legătură şi nu sunt legionar, nu am legătură şi nu sunt în primul rând antisemit, nu am legătură cu nimic din ceea înseamnă sistemul oligarhic sau alte lucruri de acest gen.

Nu am legătură cu nimic din ceea ce înseamnă a opri lucrurile de bază în România, ci din contră trebuie deschise toate cărările pentru a ne dezvolta economic, a fi deschisă agricultura, industria, tot ce înseamnă locurile de muncă, tot ce înseamnă să fim uniţi, să deschidem şcolile, să nu mai tăiem pădurile, să avem o instituţie de sănătate extrem de puternică”, a mai afirmat Călin Georgescu.