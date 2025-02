Călin Georgescu, un politician cunoscut pentru viziunile sale pro-ruse și anti-occidentale, a fost întrebat dacă este ofițer acoperit al unui serviciu secret din România. În loc să ofere un răspuns clar, el a evitat subiectul, considerând întrebarea „inutilă și inadecvată”.

Acest refuz a stârnit controverse și speculații în spațiul public. În paralel, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că Georgescu ar face parte din vechiul sistem și ar avea legături cu fosta rețea Caraman, un grup de spionaj comunist implicat în infiltrarea NATO.

La scurt timp, privind ceasul, a dat de înțeles că nu mai are timp pentru această discuție și s-a grăbit să încheie interviul.

„Nu am nici o legătură cu asta. Nu mă interesează. Astea sunt niște întrebări care sincer nu am venit ca să discutăm întrebările astea. Nu că mă feresc, sunt inutile și inadecvate. Eu cred că am cam finalizat timpul… (uitându-se la ceas)”, a declarat Georgescu.