George Becali nu crede că Călin Georgescu ar trebui să aibă dreptul să candideze la alegerile prezidențiale. El a afirmat că politicianul reprezintă o „amenințare la identitatea românilor și a României”.

În opinia sa, acesta este un antisemit care riscă să dezbine țara. Becali a susținut că Georgescu nu are niciun fel de plan pentru viitorul României și că nu știe nimic util pentru țară.

Becali mai spune că există oameni în țară care vor apăra identitatea națională a României, oameni care sunt dispuși să își asume responsabilitatea de a proteja această identitate.

Gigi Becali a dat asigurări că autoritățile române vor avea curajul să interzică candidatura lui Călin Georgescu, având în că acesta se afișează cu antisemiți.

În opinia sa, Georgescu reprezintă o amenințare la identitatea României și promovează doar dezbinare. Discursul lui Georgescu este greu de înțeles, spune el. Politicianul pare să aibă două identități: una omenească și una „mistică, de la demoni”, latifundiarul sugerând că Georgescu nu este creștin.

Becali nu înțelegea ce vrea să spună Georgescu când vorbea despre „darea puterii la popor”. Din perspectiva sa, dacă Georgescu ar deveni președinte, ar fi alungat repede de oameni.

Dacă liderii AUR nu vor candida împotriva lui Georgescu, așa cum au spus, Becali va demisiona din AUR și va candida ca independent. Deja a comandat sondaje de opinie pentru a vedea ce șanse ar avea la alegerile prezidențiale și dacă ar intra în turul doi.

„O să aibă curaj. Nu o să îl lase să candideze. Cum să îl lași când el se afișează cu antisemiți? Nu e penal? Dacă ai interzis-o pe Șoșoacă cu mult mai mult poți să-l interzici pe Georgescu Dar din declarațiile lui și toate amenințările lui e o amenințare la identitatea românilor și a României. Promovează numai dezbinare.

Părerea mea e că are două identități: una omenească și una mistică, de la demoni. De la Dumnezeu nu e. Nici nu e creștin. El e cu yoga, noi ne naștem singuri și cu noi și murim singuri și cu noi. Nu e așa. (…) Are niște gândiri și un discurs pe care nu îl înțeleg. El spune niște nebunii, de aia cred că are două mentalități, una de om și una….spune niște tâmpenii. dom’ne iau puterea și o dau la popor? Explică-mi ce e asta. Că ia proprietățile. Păi stai mă că e Becali în Parlament…Dacă iese președinte într-un an vine lumea și îl alungă de acolo.

Atunci considerați că candidez eu dacă face asta. Stai să vină acasă să stau față în față cu el, că am obligația morală, bărbătească să am o discuție cu el. Eu nu sunt trădător. Eu am intrat în AUR cu sinceritate, dacă nu candidează nimeni din AUR, în mod special el, demisionez din AUR și candidez eu.

Candidez eu, intru în turul doi cu el. Am pus acum să mă treacă și la sondaje. Eu candidez doar la siguranță. Dacă văd că mă bate Georgescu nu intru în luptă. Dacă vrea luptă cu mine intru cu el în apă iarna, să vedem care rezistă mai mult. Sau în zăpadă să vedem cine stă mai mult eu sau el?

Am vorbit cu Palada ia bagă-mă în sondaje. Am vorbit și cu Mustață, șeful galeriei, nu domnule noi am strâns, dar dacă candidați se schimbă problema. Eu nu am nicio obligație față de Simion. Eu am intrat să îl ajut. (…) Pe mine nu mă interesa candidatura asta, noi suntem bine ca țară acum, dar dacă vine unu președinte și face nebunii și spulberă țara, toată munca de 35 de ani o face praf”, a spus el în cadrul unei intervenții TV la Antena 3 CNN.