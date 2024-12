Călin Georgescu, candidatul independent cu viziuni suveraniste, a oferit detalii despre direcția sa politică. Acesta a subliniat că România trebuie să adopte o abordare asertivă în relațiile internaționale, punând pe primul loc interesele naționale.

Georgescu a clarificat că nu intenționează să scoată România din Uniunea Europeană sau NATO, ci să promoveze o poziție egală în cadrul acestor organizații.

Georgescu a declarat că prioritatea sa este integrarea României în Spațiul Schengen, subliniind că dezbaterile despre ieșirea din UE sau NATO nu sunt pe agenda sa. În ceea ce privește strategia de securitate, acesta a descris NATO ca o organizație defensivă, afirmând că România trebuie să evite implicarea în conflicte care nu o privesc.

Potrivit lui, interesele economice interne și dezvoltarea infrastructurii strategice ar trebui să fie prioritare. Georgescu consideră că România trebuie să își maximizeze potențialul resurselor interne pentru a-și întări poziția internațională.

„În primul rând trebuie să ne asigurăm noi și în plus este un partener pe care îl avem prin NATO, atâta timp cât este într-o situație – așa cum am spus mai de mai devreme și cum scrie în Constituție. Ca să spun așa, NATO este defensivă. Deci noi nu vrem să ne implicăm nicăieri și mai într-un război care nu ne privește. Dar partea cealaltă este cea legată de faptul că primul interes e economia internă”, spune Georgescu la emisiunea „ Marius Tucă-Show ”.

Un punct central al discursului său l-a reprezentat utilizarea inteligentă a resurselor naturale și economice ale României. Georgescu a menționat că viitoarele negocieri internaționale trebuie să fie susținute de cunoașterea profundă a avantajelor competitive ale țării.

Printre ideile sale, el a subliniat importanța dezvoltării infrastructurii pentru resurse vitale, precum apa, și crearea unor burse specializate în orașe precum Brăila, București și Deva.

„Când știu pe ce (n.r. resurse) stau – să spunem că negociezi cu cineva în afară. V-am spus de apă. Eu vă asigur că în viitorul apropiat conducta care se va face – și sper să o facă România – va fi cea de apă, nu de petrol. Iar pe acest fond trebuie să joci foarte tare. Fac bursa grâului la Brăila, bursa energiei la București, bursa metal la Deva (…) Noi trebuie să arătăm ce știm mai bine și prin ce știm mai bine să facem să fim curtați. Vă dau exemplu o țară care nu face altceva decât că își folosește inteligent. Israelul. Are un program care se numește startup nation”, spune Georgescu.

Georgescu s-a angajat să negocieze interesele naționale de la o poziție de egalitate, eliminând complexele de inferioritate care, în opinia sa, au caracterizat clasa politică românească în relația cu Occidentul.

„În primul rând sunt pro-român și așa am să fiu întotdeauna. Al doilea lucru este că nu doresc și nu am de gând să scot, așa cum sunt acuzat fals, România din Uniunea Europeană sau NATO. Însă pot să spun că în orice întâlnire statală sau de alt gen pe instituții internaționale, vom negocia doar interesul românesc. Ce înseamnă asta, înseamnă și declară astăzi cu subiect și predicat, vom sta în picioare, nu un genunchi. Trebuie să știi să negociezi, plus, clasa politică a avut un complex de inferioritate atunci când s-a întâlnit cu Vestul sau cu Occidentul. Acest lucru va lua sfârșit. Vom juca și vom vorbi de la egal la egal. Asta voi face eu, de la egal la egal”, a afirmat Georgescu.