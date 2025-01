Călin Georgescu, o figură publică recunoscută pentru promovarea valorilor naționale și a dreptății sociale, a transmis un mesaj emoționant de Anul Nou. El a evidențiat unitatea și puterea poporului român, criticând corupția și vechile structuri politice, și a îndemnat la demnitate, solidaritate și renașterea unei democrații autentice.

„Dragii mei, bună seara! Poporul este singurul conducător de drept al țării și acum poporul s-a unit în jurul unui ideal măreț, care merită protejat din plin, democrația. Cea pentru care am plătit tribut în sângele tinerilor noștri acum 35 de ani. Suntem din nou uniți într-o lună de decembrie, la fel cum s-a întâmplat în decembrie 1918, cum s-a întâmplat în decembrie 1989, și acum, în decembrie 2024.

Milioane de inimi și un singur ideal comun, libertate. Pare că frigul lui decembrie este plin de harul care aprinde sufletul nostru, al tuturor, al neamului românesc unit. Cu cât am fost mai încercați, cu atât am devenit mai uniți și mai înțelepți. Și, astfel, trezirea în conștiință a poporului nostru s-a materializat în fiecare clipă, oră de oră, zi de zi. Și practic, treptat, nevoia de schimbare care ne-a animat pe toți s-a contopit cu cele mai înălțătoare sentimente. Și în mod special ieri. Ieri, mii de oameni s-au adăpostit sub drapelul național pentru că românii merită dreptate și, cel mai important, libertate.

Ne-am adăpostit sub drapelul țării pentru că el este simbolul strămoșilor care ne-au lăsat cea mai de preț moștenire, acest pământ sacru, România. Ieri a fost ieri. Astăzi, Curtea de Apel București a dovedit că nu are același curaj pe care îl are poporul român. Au ales frica în detrimentul curajului. Au ales să servească sistemul și nu poporul.

Și în lipsa dovezilor, în lipsa oricărei probe care ar fi justificat anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale, Curtea avea de făcut un singur lucru: doar să recunoască că nu a existat un motiv pentru anularea alegerilor și să dispună reluarea acestora de unde au fost oprite abuziv. Prin ceea ce s-a întâmplat astăzi, poporul a fost condamnat să accepte corupția și nedreptatea ca o stare de fapt. Practic, poporul a fost condamnat pentru propriile alegeri și a fost abandonat de cei care trebuiau să-l protejeze de cea mai gravă ingerință, și anume cea politică.

Justiția a ales astăzi să fie supusă, nu liberă. Iar din palatele lor, Cotroceni și Victoria, politicul crede că a câștigat din nou azi. Probabil deja sărbătoresc, evident pe banii noștri și cu o șampanie scumpă, o nouă umilință adusă la adresa poporului român. Justiția a fost din nou îngenunchiată de Klaus Iohannis, de cei nouă judecători ai Curții Constituționale, de Marcel Ciolacu și de interesele externe asupra resurselor naturale și a bogăției țării noastre.

Magistrații au cedat în fața falsei puteri politice care le-a corupt judecata. Dar vă spun, adevărata forță suntem noi, poporul român. Să nu uitați asta niciodată, dragii mei, pentru că din acest moment suntem doar noi, prin noi. Conștiința noastră este cea care ne va ghida. Liniștea socială vă rog să primeze. Însă peste toate, demnitatea noastră este de cel mai înalt preț. Peste ea nu va trece nimeni. A venit vremea. Poporul este pregătit. Democrația este pregătită. Luptăm și simțim românește. Rămânem neclintiți unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu.

Pentru că vremurile vechii lumi au apus. Iar odată cu ele a apus și timpul vechilor oameni politici. Se naște astăzi, sub ochii noștri, o nouă lume. O lume plină de lumină și de adevăr. Este vremea pentru trezitul poporul român și pentru noii politicieni care să ne redea demnitatea și să creeze viitorul liber și prosper pe care-l merităm cu adevărat.

Vă doresc mai mult decât un an nou mai bun. Vă doresc mulți ani buni, dragii mei. Mulți ani buni de pace, de armonie, de bunăstare. Lucrul care desigur se va întâmpla cu siguranță, doar prin voia voastră și a bunului Dumnezeu. Vă doresc mai mult decât un an nou fericit, pentru că în ciuda vremurilor grele și apăsătoare, vă doresc ca îngerii să vă cânte în inimă și să putem rosti cu nădejde <<român nou fericit>>. La mulți ani!”, este mesajul său de Noul An.