Dana Budeanu l-a criticat vehement pe Călin Georgescu într-un videoclip postat pe Facebook, acuzându-l de ipocrizie în promovarea produselor locale. Creatoarea de modă susține că, deși Georgescu îndeamnă publicul să boicoteze supermarketurile străine în favoarea producătorilor români, el însuși își face cumpărăturile din magazine de lux din cartierul exclusivist Floreasca, care comercializează în mare parte produse internaționale.

Budeanu a subliniat că, spre deosebire de Georgescu, ea a susținut constant economia locală și producătorii români, fără a transforma acest mesaj într-o platformă politică. În plus, l-a acuzat pe acesta că nu înțelege principiile economiei de piață și că folosește retorica naționalistă în scopuri electorale.

Ea acuză faptul că Georgescu este o creație a Serviciului de Informații Externe (SIE) și că se folosește de tematica producătorilor locali doar în scop electoral. Budeanu subliniază că ea a fost una dintre cele mai vocale voci în sprijinul economiei locale, mai ales în perioada pandemiei.

„Bună seara, domnule Georgescu și colegilor de la SIE. Când dumneavoastră împreună cu colegii de la SIE mergeați pe la mănăstiri cu japca, să vorbiți oamenilor, când făceați planuri de campanie, pe ce cal să mai călăriți, cum să mai faceți cu ieșirile prin piețe, atunci, în anii aceia, acum 2-3 ani, eu am fost prima voce publică, cu impact, din România, care zi de zi, an de an, târg de târg, producător de producător român, am susținut, urlat, promovat, inițiat, „cumpără românește”. Eu singură”, a declarat Dana Budeanu.