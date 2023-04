Cadariu s-ar fi aşteptat la mulţumiri din partea Ministerului Agriculturii pentru modul în care s-a implicat în rezolvarea problemei.

„Ştiţi cum e? Atunci când cineva greşeşte şi nu are bărbăţia să-şi recunoască greşeala, caută ţapi ispăşitori. Aşa am ajuns noi şi eu, ca persoană, în această poveste. Pare o făcătură, clar! Dar eu în amintesc de alte cel puţin două episoade din trecutul apropiat: episodul scandalului imens cu preţurile crescute la energie şi la gaze naturale. Cine a fost, sau măcar încercat a fi scos ţap ispăşitor? Virgil Popescu şi Ministerul Energiei. Cine avea şi are competenţă, conform legii? ANRE-ul! De cine era condus în acel moment? De un reprezentant PSD. Şi un alt episod despre care se mai discută şi în prezent, cel cu pensiile speciale.

Avem jalon în PNRR care trebuia îndeplinit până în decembrie. Se caută justificări de ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta până în momentul de faţă, raportat la Comisia Europeană. Şi am constatat cu toţii că, mai nou, vinovaţii sunt la Ministerul Apărării, la Ministerul de Interne, la Ministerul Justiţiei, în niciun caz la Ministerul Muncii, cel care ar trebui să facă politica pe muncă, pe activităţi sociale din România. Am expus trei realităţi. Nu am torpilat pe nimeni. Revenind la povestea cerealelor, în fond care e problema: pentru prima etapă de compensaţii venite din partea Uniunii Europene pentru pierderile avute de fermierii din România, România a primit suma cea mai mică, aplicându-se aceeaşi formulă. Cineva de acolo s-a gândit că trebuie găsit un ţap ispăşitor. Nu ştiu de unde, am văzut că a apărut în spaţiul public şi am văzut că a început să se încerce a se face o paralelă cu alte ministere ale Comerţului din alte ţări. Nici măcar nu s-au documentat. Ministerul nostru, da, a avut în trecut un Departament de Comerţ Exterior, dar nu mai e la noi de anul trecut”, a explicat ministerul Turismului la Prima TV, sâmbătă.

Acesta a precizat că acest Departament a trecut de la Minister în subordinea Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior înfiinţată anul trecut şi pentru care s-a dat Hotărâre de Guvern privind funcţionarea în luna februarie.

„Avem o Direcţie de Politici comerciale, dar care are cu totul şi cu totul alte atribuţii, susţine tehnic orice minister care vrea să comunice cu Comisia Europeană pe tot ce înseamnă politică comercială, pentru că, se ştie, politica comercială este atributul strict al Comisiei Europene. Iar în ideea de a propune modificări acolo, fiecare ţară are o Reprezentanţă la Bruxelles, permanentă, pe lângă Uniunea Europeană şi un ambasador. Ministerul nostru mai are în momentul de faţă doi ataşaţi la această Reprezentanţă permanentă, însă, ce să vezi, şi Ministerul Agriculturii are un ataşat pe lângă această Reprezentanţă. Şi atunci, unde cauţi vinovaţii? Am discutat (cu ministrul Agriculturii, Petre Daea , pe acest subiect – n.r.). Din păcate, la momentul primei tranşe de compensaţii nici măcar nu am fost solicitaţi, domniile lor au făcut acele estimări şi le-au trimis direct la Reprezentanţa noastră la Bruxelles, fără să solicite Direcţia de politici comerciale de la nivelul ministerului. Ăsta e sistemul. Ar fi fost corect să fie spuse lucrurile aşa”, mai spune Cadariu.

Ministrul a vorbit și despre a doua tranşă de ajutoare de la Comisia Europeană pentru agricultori şi că instituţia pe care o conduce s-a implicat deja pe această temă.

„Noi ne-am fi aşteptat la mulţumiri din partea Ministerului Agriculturii, având în vedere implicarea ministerului prin Direcţia de specialitate”, conchide Cadariu.