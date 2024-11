Ministrul a menționat că se așteaptă ca proiectul să fie în continuare întâmpinat de blocaje legale din partea ONG-urilor, care invocă prezența unor specii rare, cum ar fi „gândaci galbeni, viermi, fluturi și alte organisme care nu au fost observate de zeci de ani”.

Ministrul a explicat că, atunci când a preluat mandatul, proiectul hidrocentralei Tarniţa-Lăpuşteşti era complet abandonat și neglijat. A considerat că nu era normal ca un astfel de proiect important pentru echilibrarea sistemului energetic național să fie blocat. Potrivit discuțiilor cu experți în domeniu, proiectul ar adăuga între 500 și 1.000 MW de putere instalată.

El a subliniat că lacul inferior de la Tarniţa există deja și a vizitat personal barajul, apreciind starea bună de întreținere a acestuia, care a împlinit 50 de ani, fiind în aceeași condiție ca la început.

”Când am preluat mandatul, proiectul Tarniţa-Lăpuşteşti era pus într-un sertar, încuiat cu cheia. Nu mi s-a părut normal pentru că, în discuţiile cu oamenii care se pricep la sectorul energetic, mi-au spus că e cel mai important proiect pentru echilibrarea sistemului energetic naţional. Înseamnă o putere instalată între 500 şi 1.000 MW. Principiul îl cunoaşteţi, lacul inferior de la Tarniţa există, am fost şi astăzi acolo, am vizitat barajul. Foarte bine întreţinută investiţia, a împlinit 50 de ani anul ăsta şi e ca în prima zi. Jos pălăria pentru cei de la Hidroelectrica”, a declarat Burduja, într-o conferinţă de presă.