Scumpiri vor fi, dar acest nivel ar însemna o lovitură bugetară serioasă pentru românii care își găsiseră pe litoralul bulgăresc o variantă mai ieftină de a-și petrece vacanțele chiar mai convenabil decât pe malul românesc al Mării Negre.

”Orice creștere de tarif este anticipată și inclusă din timp, cel puțin dacă ne referim la contractele dintre hotelieri și touroperatori, semnate în general toamna pentru sezonul următor. Da, vor fi creșteri care se raportează la rata inflației și la posibile măriri de taxe și impozite pe plan local, însă în niciun caz de 30%.

Să nu uităm că exact acum un an, tot dinspre Bulgaria veneau anumite informații cum că mulți hotelieri ar renunța la serviciile all-inclusive. Informație care s-a dovedit alarmistă și falsă, deoarece litoralul bulgăresc se remarcă prin hotelurile cu servicii all inclusive la tarife accesibile”, spune Traian Bădulescu, purtător de cuvât al ANAT pentru Capital.

Ei ne vor acolo

”Pe de altă parte, în acest sezon, litoralul românesc va avea 54 de hoteluri all inclusive. Cu trei mai mult decât anul precedent, ceea ce arată că este un concept dorit de turiști. Și care se dezvoltă. Fiecare hotel are politica sa tarifară. Prețurile sunt ajustate atât în funcție de cerere, cât și în funcție de evoluția economiei locale.

Însă agențiile de turism securizează din timp tarifele, pe care le negociază cu hotelierii, iar împreună promovează și oferte speciale, early booking etc. Bulgarii și grecii au un interes mare în a atrage turiștii români, care sunt printre cei mai doriți turiști, iar din acest an nu mai avem nici granițe terestre, intrând total în spațiul Schengen”, mai adaugă consultantul în turism.

Nu vedem posibilitatea unei majorări

„Hotelierii de pe litoralul bulgăresc nu au cum să mărească tarifele. Pentru că rezervările sunt în desfășurare de trei luni. Sunt hotelieri care chiar își prelungesc perioadele de early booking. O creștere de tarif este puțin probabilă, și în niciun caz pentru vara lui 2025 – poate pentru 2026.

Niciun hotel nu își poate permite să crească prețurile dacă ceilalți nu o fac. Noi nu vedem posibilitatea unei majorări a tarifelor. Având în vedere că s-au făcut numeroase rezervări încă din octombrie și acestea continuă să vină.

Multe hoteluri și grupuri hoteliere își prelungesc perioada de reduceri early booking. Asta deoarece au observat succesul acestei strategii. Deci continuă să ofere aceleași discounturi mari și în februarie”, crede Lucian Bădîrcea, CEO ageției IRI Travel.

Media creșterilor deja incluse se situează undeva la 15%

”Toate contractele dintre hoteluri și touroperatorii români au fost semnate în septembrie – octombrie 2024 și vor fi respectate. Pe de altă parte, departamentele de marketing și vânzări din fiecare hotel anticipează creșterile posibile, acestea fiind incluse încă din toamna trecută, nemaireprezentând o noutate.

Media creșterilor deja incluse în oferte se situează undeva la 15% ținând cont de rata inflației, mărirea unor taxe etc. Turiștii nu au de ce să se teamă. În plus, campaniile early booking se vor derula în acest an până pe 31 martie. Este posibil ca un turist care se hotărăște mai târziu și solicită oferte direct la recepție. Scolo se poate să aibă parte de creșteri mai mari. Dar touroperatorii români crează permanent împreună cu hotelierii bulgari tot felul de facilități.

Oferte early booking, promoții și alte oferte speciale. Scumpiri u prea.Asta într-un mod în care turistul să nu simtă mult măririle de preț”, declară Angelica Chirica. Chirica este director de marketing pentru piața românească Prestige Deluxe and Aquapark Resort – Nisipurile de Aur.