Potrivit unei analize a realizată de Travel Planner, agenţie specializată în vacanţe pe litoral în Bulgaria şi Grecia, Bulgaria continuă să rămână principala destinaţie externă accesibilă românilor, astfel că anumite hoteluri cu spa şi piscină interioară vor fi deschise până la începutul lunii octombrie.

„Faţă de anii trecuţi, weekendul 28-30 august a reprezentat vârful de sezon pentru litoralul bulgăresc, cel puţin din punct de vedere al turiştilor români, multe hoteluri fiind în ‘stop sales’, deci cu grad de ocupare maxim”, a afirmat Sebastian Constantinescu, director general al touroperatorului Travel Planner.

Potrivit sursei citate, această tendinţă continuă şi pentru prima săptămână a lunii septembrie, când hotelurile practică preţuri mai mici, de extrasezon, care se combină cu reduceri de până la 30%. Pe de altă parte, se păstrează limita de 70-75% a gradului de ocupare, pentru respectarea securităţii şi pentru a nu se pune presiune pe calitatea serviciilor.

„Chiar dacă anumite hoteluri deja s-au închis, hotelurile populare, cu servicii bune, de calitate, vor rămâne deschise până pe cel puţin 15 septembrie. Pe de altă parte, cele mai bune şi mai căutate structuri de cazare de pe litoralul bulgăresc sunt deschise până la 30 septembrie. Dacă se va menţine o vreme bună, însorită, este foarte posibil ca unele hoteluri cu piscină interioară, spa, servicii foarte bune să rămână deschise până la începutul lunii octombrie. În Bulgaria, luna septembrie este în mod tradiţional cea mai secetoasă, cu o climă foarte bună pentru plajă”, mai precizează sursa citată.

Competiția este una strânsă

Totodată, reprezentanţii Travel Planner susţin că, în acest sezon, turiştii români au efectuat rezervări pentru litoralul bulgăresc în medie cu o săptămână înainte de plecare.

„Litoralul bulgăresc rămâne foarte competitiv faţă de cel românesc. Anul acesta am avut mulţi turişti care au venit în Bulgaria pentru prima dată, înainte preferând Grecia, Turcia sau România. Aceştia au rămas plăcut surprinşi, în special cei care înainte alegeau litoralul românesc. Ţinând cont de contextul actual, am înregistrat o performanţă deosebită a vânzărilor pentru litoralul bulgăresc, pornind de la aşteptări zero. Am lucrat inclusiv cu persoane publice care erau ataşate de conceptul de România, în anumite campanii de promovare, dar care au recunoscut că vecinii noştri bulgari oferă, pe litoral, servicii de calitate mai ridicată, sunt mai organizaţi, iau decizii mai bune din punct de vedere al tarifelor şi înţeleg mai bine piaţa. Mi-aş dori ca şi hotelierii de pe litoralul nostru să ia exemplu”, a spus Sebastian Constantinescu.

În ceea ce privește finalul de sezon, cele mai căutate staţiuni rămân Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Obzor şi Albena. Tot în luna septembrie, românii aleg ca destinaţii de weekend Veliko Târnovo, fosta capitală istorică a Bulgariei, cu un centru istoric unic şi hoteluri bune, precum şi localitatea vecină Arbanasi.

Deşi touroperatorii germani au stopat charterele în luna august, iar numărul turiştilor ruşi a scăzut enorm, românii au continuat să aleagă litoralul bulgăresc, cu o revenire spectaculoasă în luna august.

Consultanţii Travel Planner speră ca în curând să revină ofertele early booking, care sunt, în continuare, recomandarea tuturor agenţiilor de turism. Rămâne de văzut cum va evolua situaţia pandemiei, însă în prezent se lucrează deja la diverse soluţii pentru lansarea de programe flexibile, tip early booking.