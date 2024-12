Bulgaria avertizează Gazprom: tranzitul gazelor rusești ar putea fi întrerupt

Bulgaria a emis un avertisment oficial către consorțiul rus Gazprom, indicând că va opri tranzitul gazelor naturale pe teritoriul său către Europa Centrală dacă nu se găsește o soluție pentru plata serviciilor fără utilizarea Gazprombank, bancă sancționată de Statele Unite.

Ministrul bulgar al energiei, Vladimir Malinov, a făcut această declarație, subliniind că Bulgaria nu va permite transportul gazelor fără achitarea taxelor aferente.

Problema plăților a apărut după ce Statele Unite au sancționat Gazprombank pe 21 noiembrie. Până în prezent, toate plățile pentru tranzitul gazelor prin Bulgaria erau efectuate prin această bancă, la cererea Kremlinului. Recent, președintele rus Vladimir Putin a eliminat obligația ca importatorii de gaze rusești să folosească exclusiv Gazprombank, ceea ce deschide posibilitatea altor metode de plată.

Balkan Stream, punctul critic

Segmentul bulgar al gazoductului Turkish Stream, redenumit Balkan Stream, transportă gaze naturale către Serbia și Ungaria, traversând Turcia și Bulgaria. Deși Bulgaria nu consumă gaze pe această rută, veniturile sale provin din taxele de tranzit percepute de compania Bulgartransgaz.

Gazprom și-a rezervat aproape întreaga capacitate a acestui gazoduct, estimată la 13 miliarde de metri cubi pe an.

Ministrul Malinov a precizat că plățile pentru luna decembrie au fost deja efectuate, însă nu există claritate cu privire la modalitățile de plată viitoare. Oficialul a subliniat că „Bulgartransgaz va respecta cu strictețe contractul său și nu va permite transportul gazelor naturale dacă nu se plătește serviciul corespunzător”.

Gazoductul a devenit operațional pe 1 ianuarie 2022, iar până la sfârșitul lunii martie 2024, Bulgaria a obținut venituri de aproximativ 800 de milioane de euro din taxele de tranzit. Acest flux financiar este important pentru economia bulgară, dar și pentru securitatea energetică a regiunii.

Gazprom nu va mai exporta gaze către Europa prin Ucraina

Pe de altă parte, compania rusă de stat Gazprom se aşteaptă ca după 31 decembrie să nu mai fie livrate gaze către Europa via Ucraina, în planificarea sa internă pentru anul viitor, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

La finele acestui an, expiră un acord de tranzit semnat în urmă cu cinci ani de Moscova şi Kiev, privind exporturile de gaze ruseşti spre Europa via Ucraina. Rusia şi-a exprimat disponibilitatea de a continua aprovizionarea cu gaze via Ucraina, în pofida războiului, în timp ce Kievul a refuzat să se angajeze în discuţii cu Moscova în privinţa exporturilor de gaze.