Bani mai mulți pentru construcții. Programul ConstructPlus, care vizează susținerea proiectelor de infrastructură din România, ar putea beneficia de un buget mai mare în 2024, datorită unei interpretări mai flexibile a regulilor de alocare.

Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat recent că inițial bugetul anual pentru acest program fusese stabilit la 150 de milioane de euro, conform regulamentului european, cu o alocare totală de 600 de milioane de euro pe parcursul a patru ani.

Însă, după o serie de discuții cu Consiliul Concurenței, s-a identificat posibilitatea de a ajusta aceste limite, permițând o suplimentare a fondurilor în acest an, în contextul unei cereri mari pentru materiale de construcții.

Radu Oprea a explicat că, deși solicitările inițiale din partea experților ministerului indicau o sumă fixă pentru fiecare an, discuțiile recente cu autoritățile au adus în prim-plan posibilitatea unei alocări mai mari de fonduri în perioada 2024. Potrivit ministrului, acest lucru este posibil datorită unei reglemetări care permite evaluarea unei medii anuale, ceea ce ar însemna că în acest an, când nevoia de materiale de construcții este foarte mare, ar putea fi suplimentate resursele alocate.

„Iniţial ne-au spus toţi experţii din minister că avem voie 150 de milioane de euro să fie alocaţia maximă în fiecare an, pentru că aşa este regulamentul european şi putem să mergem pe acest buget multianual, un buget total de 600 de milioane. Am aflat ulterior, într-o dis­cuţie cu Con­siliul Concurenţei, că este im­por­tantă me­dia, ceea ce ar însemna că am putea să alocăm mai multe resurse anul acesta, când avem nevoie de materiale de construcţii. Oamenii au venit cu 1,2 mld. euro, nevoia este foarte mare, proiectele sunt foarte bune. Nu putem să dăm toţi banii, dar putem să mergem mai mult în acest an“, a spus Radu Oprea în cadrul emisiunii de business ZF Live.