Descoperirea momentului. Un nou vaccin poate pune capăt pandemiei? Cât de eficient ar putea fi

Ei susțin că noul vaccin, dacă va trece toate testele, ar putea aborda coronavirusul mai bine decât alte tehnologii, potrivit șefului companiei, NeuroRx, scrie Jerusalem Post.

Vaccinul BriLife este unul pe bază de vectori.

„Există inovații asociate cu vaccinul israelian care abordează acest virus teribil mai bine decât alte tehnologii”, afirmă dr. Jonathan Javitt, CEO al NeuroRx, compania farmaceutică americană căreia, în vară, i s-au acordat drepturi exclusive de dezvoltare, producție și comercializare la nivel mondial pentru vaccinul BriLife din Israel.

Candidatul la vaccin a fost dezvoltat inițial de Institutul Israelian pentru Cercetare Biologică (IIBR), care operează sub auspiciile Biroului premierului și lucrează îndeaproape cu Ministerul Apărării.

BriLife ar putea fi mai eficient împotriva mutațiilor și conferă imunitate de durată

Capacitățile strategice și tehnice ale institutului israelian sunt învăluite în mister, dar, zilele trecute, The Jerusalem Post a avut acces la noi date care arată că BriLife ar putea fi mai eficient împotriva mutațiilor și conferă imunitate de durată.

Mai mult, datele preliminare observate în urmă cu aproximativ o lună, ca parte a studiului de fază II BriLife, au arătat că doar unul din 200 de pacienți care erau evaluați în acel moment a contractat virusul.

Prof. Yossi Caraco, directorul unității de cercetare clinică, crede că aceste date trebuie analizate cu „precauție”, dar că sunt „promițătoare” și chiar „încurajatoare”.

Vaccinul BriLife se bazează pe o platformă utilizată de gigantul farmaceutic Merck & Co. pentru vaccinul său anti Ebola, ceea ce înseamnă că este o platformă care a fost validată în întreaga lume de câțiva ani și s-a dovedit sigură și eficientă.

O abordare modernă dar, în același timp, mai conservatoare

„Am optat pentru o abordare care este, pe de o parte, modernă și, pe de altă parte, mai conservatoare și mai puțin îndrăzneață decât au ales ceilalți producători de vaccinuri”, a spus părintele vaccinului BriLife, prof. Shmuel Shapira.

BriLife este un vaccin pe bază de vectori. Vaccinul preia virusul stomatitei veziculoase (VSV) și îl transformă genetic astfel încât să exprime proteina Spike a noului coronavirus pe învelișul său. Organismul recunoaște proteina Spike exprimată pe înveliș și începe să dezvolte un răspuns imunologic. Mai mult, spre deosebire de alte vaccinuri, acesta se leagă de celula exactă din plămân care este vizată de noul coronavirus.

E ca și cum ai primi un virus precum coronavirusul, fără a lua boala

„Este ca și cum ai primi un virus precum coronavirusul fără a lua boala”, a explicat Caraco. „Dacă se întâmplă să fiți expus la coronavirus, răspunsul imunologic care a fost declanșat de vaccin va preveni infecția”, spune acesta.

În cercetarea trimisă spre evaluare către The New England Journal of Medicine, cercetătorii IIBR spun că au demonstrat pentru prima dată eficacitatea vaccinului BriLife, care a indus un răspuns de neutralizare în serul administrat unora dintre persoanele vaccinate, în timpul studiului clinic de fază a II-a. Raportul spune că aproximativ 230 de persoane care au primit cea mai mare doză de vaccin israelian au fost anunțate că nu au nevoie de un rapel.

Pentru țările în curs de dezvoltare care se luptă să își vaccineze populațiile, BriLife ar putea fi soluția salvatoare. Vaccinul nu trebuie păstrat la temperaturi foarte scăzute, cum sunt vaccinurile pe bază de ARNm. Și, presupunând că poate fi gestionat ca și vaccinul anti Ebola, perioada de valabilitate a acestuia va fi, de asemenea, mai lungă.

Vaccinurile Ebola nu expiră timp de trei ani și pot fi dezghețate și păstrate timp de două săptămâni la aproximativ două până la opt grade. Vaccinurile Pfizer, în schimb, au o perioadă de valabilitate de aproximativ șase luni.