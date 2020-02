Se declara o nonconformistă în ceea ce privește stylingul abordat, modul de a privi viață însă, în ceea ce privește machiajul, Raluca Bădulescu nu experimentează trendurile și preferă, aproape de fiecare dată, să poarte ruj roșu, gene false și un conturing pronunțat al ochilor. Raluca Bădulescu este o feministă convinsă, inspirând femeile să lupte până la capăt în războiul cu kilogramele în plus.

În ediția de sâmbătă seară a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzată de la ora 23:00, la Kanal D, Raluca Bădulescu își face apariția fără pic de machiaj și fără gene false. Uimiți, colegii de platou o întreabă cu îngrijorare motivul acestei schimbări neașteptate. Vedetă mărturisește că, din cauza unei alergii – în urmă căreia a ajuns de urgență, la spital -, este nevoită ca o perioada să renunțe la aceste artificii stilistice.

Nu a văzut timp de 24 de ore

“Am făcut alergie, prin urmare nu îmi mai pot lipi gene false și nu mă mai pot machia în jurul ochilor, o perioada. După ce mi-am pus genele m-am panicat, pentru că din cauza alergiei mi s-au umflat ochii. Imediat, mi le-am dat jos. Lacrimile, cu toate acele substanțe amestecate, mi-au produs o arsură de cornee. Am fost de urgență la spital. 24 de ore nu am văzut deloc. Am făcut atac de panică!”, povestește Raluca Bădulescu.

Imaginile, în premieră, cu Raluca Bădulescu, în această ipostază le veți putea urmări în ediția de sâmbătă seară a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzată de la ora 23:00, la Kanal D!

Te-ar putea interesa și: