Klaus Iohannis i-a băgat de urgență în ședință pe liderii PNL, în frunte cu Ludovic Orban. După aproape două ore de discuții, întâlnirea secretă, care a avut loc la Vila Lac 1 s-a încheiat. Iohannis a discutat cu liberalii despre rezultatele obținute la alegerile parlamentare, dar și despre ceea ce urmează pentru formarea viitorului guvern.

Ludovic Orban, prima reacție după ședință

Ludovic Orban, preşedintele PNL, a afirmat că în şedinţa liberalilor de marţi seara nu s-a discutat despre propunerea de premier, iar liderii cei care se arată deja nemulţumiţi de varianta Ciucă îşi dau cu părere fără să existe decizii concrete. Chestionat despre faptul că UDMR nu ar prea vrea ca premierul să fie un cadru militar, ceea ce este Nicolae Ciucă care ar putea fi o variantă de premier deplin, liderul PNL a răspuns: „Îşi dă cu părerea fără să fi luat noi încă o decizie de propunere a unui premier”, potrivit știripesurse.ro.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă este o variantă de prim-ministru, Orban a replicat: „Când se va lua o decizie instituţională în PNL, în forurile statutare, o vom prezenta”. Cu referire la discuţiile din această seară, Orban a precizat: „A fost o discuţie despre strategia de formare a majorităţii parlamentare şi de învestire a unui guvern. Cel mai important lucru este programul de guvernare, care va fi baza acţiunii comune.”

Chestionat dacă preşedintele Iohannis i-a transmis că preferă pe cineva anume premier, liderul liberalilor a spus: „Nu am discutat acest aspect, dar el este în dezbatere”. Fostul premier a mai afirmat că nu a auzit despre o presupusă dorinţă a lui Dacian Cioloş de a prelua Ministerul Apărării.

Rareș Bogdan, anunț după ședință

Europarlamentarul Rareş Bogdan a anunţat că este clară coaliţia şi ea va fi formată din PNL, USR-PLUS şi UDMR, iar majoritatea este una confortabilă de 260 de parlamentari, cu 36 de aleşi în plus faţă de cei 234 necesari. El a adăugat că vor fi discuţii şi cu cei de la minorităţi care au în jur de 16 parlamentari.

Bogdan a declarat că viitorul premier trebuie să aibă câteva ministere fără de care ar fi greu să fie pus în aplicare programul de guvernare şi anume Justiţie, Fonduri Europene, Finanţe şi Interne. „Noi nu am făcut o listă cu ministere pe care PNL nu le cedează, pentru că nu mi se pare că aşa trebuie să pornim în discuţie”, a adăugat acesta.

„Am discutat putin despre primele masuri pe care trebuie sa le luam in viitoarea guvernare. Nu am discutat de portofolii. Am facut o analiza pe ce s-a intamplat la alegeri, am analizat judetele, greselile. Costurile pandemiei au fost extrem de maripentru noi, am fost nevoiti sa luam masuri restrictive pentru a proteja sanatatea cetatenilor. A fost cel mai greu mandat din ultimii 100 de ani pentru un guvern care nu a fost intr-un razboi. Noi nu avem ce sa le reprosam colegilor nostri, nici presedintele. Eu sper ca pana de Mos Craciun sa avem Guvern”, a declarat Rareș Bogdan.

Cine a participat la ședința dintre Iohannis și liderii PNL

Preşedintele Klaus Iohannis i-a băgat în şedinţă pe liderii PNL, marţi seara, la Vila Lac 1. Şedinţa a fost în format restrâns, doar câţiva lideri fiind invitaţi.

Astfel, potrivit surselor participante la întâlnire, au fost prezenţi: Ludovic Orban, preşedintele PNL, Iulian Dumitrescu, liderul PNL Prahova, vicepremierul Raluca Turcan, Gheorghe Flutur, preşedintele CJ Suceava, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, europarlamentarul Gheorghe Falcă, preşedintele PNL Arad, Florin Roman, liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor, Florin Cîţu, ministrul Finanţelor, Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte PNL, Alina Gorghiu, fost preşedinte PNL, şi Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene.