Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat luni, că sunt lideri PNL care au luat legătura cu social-democrații pentru o susținere parlamentară.

În ciuda acestui lucru, fostul primar al Capitalei susține că nu va vota niciodat un Guvern care să includă PNL-ul, deoarece au făcut o astfel de alegere la debutul pandemiei, iar situația a fost gestionată dezastruos.

Ea a mai preciat că social democrații nu își doresc să arunce întreaga țară în haos.

„Categoric. Sunt lideri PNL care suna colegii nostri si tatoneaza in vederea sustinerii in Parlament, inclusiv sustinere in sensul votului. Noi nu vom vota un Guvern care sa includa PNL. Am facut acest lucru la debutul pandemiei pentru ca suntem responsabili, dar atunci daca nu am fi facut acest lucru am fi putut fi acuzati ca aruncam tara in haos (…) Isi doresc si profesionisti de la noi, isi doresc si voturi”, a spus Gabriela Firea.

Românii au votat împotriva lor

Totodată, Firea a mai precizat că PSD-ul nu se va alia niciodată cu ”cei împotriva cărora au votat românii”. Ea a mai menționat că PNL-ul a fost cel care a adus dezastrul atât în sănătate cât și în economia din întreaga țară.

„Nu se pune problema, suntem fermi, sub nicio forma nu putem sa nesocotim votul romanilor si sa ne aliem cu cei impotriva carora au votat romanii. Nu ne aliem cu cei care au adus dezastrul in sanatate, educatie, economie in tara”, a mai declarat Gabriela Firea.

Conform rezultatelor BEC după numărarea a 99,83% din voturi, PSD-ul a câștigat atât alegerile pentru Camera Deputaților cât și pentru Senat.

Camera Deputaților

PSD 30,1%

PNL 26,10%

USR-PLUS 15,9%

AUR 9,4%

UDMR 6%

PMP 4,9%

Pro ROMÂNIA 4,29%.

Senat:

PSD – 29,8%

PNL- 25,9%

USR PLUS – 16%

AUR – 9,3%

UDMR – 6%

PMP – 4,9%

Pro România -4,29%.