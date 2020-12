Prim-vicepreședintele Gabriela Firea susține că a votat cu gândul că noul parlament va impune Guvernului să respecte legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte pensiile şi alocaţiile pentru copii.

”Am votat cu gândul că noul parlament va impune Guvernului să respecte legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte pensiile şi alocaţiile pentru copii. Am votat cu gândul la bucureştenii mei dragi”, a afirmat fostul primar al Capitalei.

Nu este prima oară când Gabriela Firea este matinală. Și la alegerile locale din luna septembrie, fostul primar al Capitalei și-a exprimat dreptul de vot încă de la prima oră.

„Votez mereu cu gandul la oameni. Politicienii au aceasta datorie. Eu nu o simt doar ca pe o datorie, este chiar motivul pentru care am intrat in politica. Ce se intampla acum in tara, cu un guvern liberal si un presedinte partizan, implicat brutal in campania electorala, nu poate fi tolerat.

Au mintit. Au inselat increderea oamenilor. I-au saracit. I-au umilit. Au dat vina pe bolnavi. Au gestionat dezastruos criza Covid refuzand cea mai eficienta solutie: testarea. Au inchis scoli, biserici, teatre, piete, industria Horeca. Au vrut alegeri in plina criza sanitara. Sa votam, asadar pentru un guvern competent si cu grija fata de fiecare român”, scria Gabriela Firea pe Facebook.

Pentru ce a votat Marcel Ciolacu

Și Marcel Ciolacu a votat încă de la primele ore ale zilei. Liderul PSD susține că a votat pentru ca ”românii să își ia viața înapoi”.

„La mulți ani de Sfântul Nicolae, am votat astăzi pentru ca românii să își ia viața înapoi, am votat astăzi pentru ca de mâine România să aibă un plan concret și specialiștii capabili pentru gestionarea crizei economice. Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, alocații, de școli deschise, dar am votat și împotriva incompetenței și indolenței.

Am votat pentru producătorii români, îndemn românii să vină astăzi la vot, e un vot crucial pentru următorii patru ani, și să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, în care pentru cei care au fost cuminți să le aducă daruri și cei care nu au fost cuminți să le aducă nuiaua”, a spus Ciolacu, la ieșirea de la vot.

Ludovic Orban a votat și el

Premierul Ludovic Orban s-a prezentat duminică la Şcoala generală nr. 1 din Dobroeşti(Ilfov), localitate carantinată, pentru a vota la alegerile parlamentare. Premierul susține că votul său este pentru evoluția întregii țări.

„Am votat pentru dezvoltarea României”, a spus premierul.

„Astăzi este o zi decisivă pentru evoluția ulterioară a România. Astăzi, românii au puterea să decidă în ce direcție se va îndrepta România. Îi invit pe toți românii să-și exercite dreptul de vot și să participe la această decizie fundamentală pentru destinul României”, a mai spus Ludovic Orban.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a votat și ea susținând că votul ei este pentru o Românie modernă şi a îndemnat alegătorii să se prezinte la urne.

„Am venit dis-de-dimineaţă la vot pentru a vota pentru o Românie modernă, o Românie educată şi invit pe toţi cetăţenii României să îşi exercite dreptul fundamental şi anume dreptul de a vota. Să vină la vot şi să voteze pentru copiii României.

Este un vot organizat foarte bine de către autorităţi, există în fiecare secţie de votare măsuri luate pentru a preveni îmbolnăvirile cu SARS-CoV-2. Sper ca astăzi toţi cetăţenii să vină la vot”, a afirmat ministrul.

Monica Anisie a votat la o secţie organizată Şcoala nr. 46 din Sectorul 2.

Sursa foto: INQUAM Photos, Alexandra Pandrea