“Am analizat situația în care ne aflăm din punct de vedere epidemiologic și al stării de urgență.

În weekendul de 1 Mai, am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine și am fost mulțumit de modul în care oamenii au reacționat la apelul autorităților. Unele dintre deciziile pe care le-am luat astăzi sunt de mare interes.

Starea de urgență nu va fi prelungită, așadar data de 14 Mai este ultima zi în care mai avem stare de urgență. Începând cu 15 Mai, vom întra într-o așa numită stare de alertă. Epidemia nu a trecut, trebuie să avem foarte mare grijă în continuare. În ciuda a ceea ce auziți la televizor, nu știe nimeni cât va mai dura această epidemie.

După 15 Mai, putem în principiu să ne mișcăm în interiorul localității, dar nu este bine să exagerăm. Deplasările să se facă atunci când sunt necesare, dar nu va mai fi nevoie să declarăm în prealabil unde mergem.

Așa numita relaxare se va face pas cu pas, un pas fiind cam de două săptămâni. Următorul calup de măsuri de relaxare va veni la începutul lui iunie, apoi la jumătatea lui iunie, șamd.

De la 15 Mai se vor redeschide saloanele de coafură, frizeriile, dar și cabinetele stomatologice sau muzeele. Toate în condiții speciale de distanțare și de igienă. Cu toții vom purta mască de protecție în spațiile publice închise și în transportul în comun. Măsurile de relaxare de pe 15 Mai nu se vor aplica și în localitățile aflate în carantină.

Deplasările vor fi restricționate pentru a se pleca din localitate. Se va putea însă pleca în interes de serviciu sau pentru urgențe medicale, precum și pentru sporturile individuale, precum mersul pe bicicletă. Rămân interzise întâlnirile mai mari de 3 persoane, asta e valabil și când mergem să facem mișcare în aer liber.

În final, nu pot să nu menționez o temă pe care am adus-o în discuție săptămâna trecută, chestiunea din Parlament care privește Ținutul Secuiesc. Am făcut atunci niște afirmații și sper să fi fost bine înțeles. Nu am nicio problemă cu persoanele de etnie maghiară. Marea majoritatea sunt oameni de treabă, harnici, care-și văd de ale lor. Problema mea este cu politicienii, în special cei din PSD, care au încercat să promoveze o legislație pentru promovarea autonomiei Ținutului Secuiesc.

Culmea, în Senat, a trecut tot tacit, o altă inițiativă a UDMR care se constituie într-un Cod Administrativ paralel cu cel existent deja. Acest Cod introdus de UDMR în circuitul parlamentar prevede obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. PSD nu mai poate spune că nu a știut, pentru că inițiativa a trecut prin comisiile Senatului, unde reprezentanții PSD au votat. Probabil, acum vor găsi o formă să voteze și împotriva acestei legi.

Nu putem să ne facem că nu vedem că PSD este în situația de a promova anumite acte legislative, legi care vin să ducă la autonomia Ținutului Secuiesc, iar asta este pur și simplu neconstituțional și nu voi tolera apariția unor astfel de legi”, a declarat, luni, preşedintele Klaus Iohannis.

Şedinţă la Palatul Cotroceni pentru gestionarea epidemiei COVID-19

Preşedintele Klaus Iohannis a avut, luni, la Palatul Cotroceni, o nouă şedinţă cu membri ai Guvernului pe tema măsurilor privind gestionarea epidemiei COVID-19 şi a stării de urgenţă în România.

Potrivit comunicatului Administraţiei Prezidenţiale, la şedinţa care a început la ora 12:00 au participat prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat Raed Arafat.

La finalul şedinţei, şeful statului a susţinut o declaraţie de presă.