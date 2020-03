Fiul Sorinei Pintea susține că Liviu Pop a primit o parte din bani în patru tranşe, prima tranşă fiind de 40.00 de euro, iar următoarele trei de căte 5.000 de euro.

„Dimineaţă am fost sunat de către Senatorul PSD Liviu Marian Pop şi m-a rugat să mă întâlnesc urgent cu cineva. Am coborât la maşină, m-am înregistrat înainte, pentru că nu ştiam cu cine mă voi întâlni şi despre ce e vorba. A venti la mine un domn mic de înţime cu părul grizonat, şi mi-a spus că are nişte informaţii care o pot ajuta pe mama. Mi-a zis că a fost vorba de încă patru tranşe de bani pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop. O dată 40.000 de euro anul trecut, şi o dată câte 5.000 de euro, tot către Liviu Pop, bani care trebuiau să ajungă la mama mea.

Am rămas şocat când mi-a zis că el este Marian Costea, denunţătorul. Am întrebat dacă a cerut cineva bani și mi-a răspuns că nu, că a avut înțelegere cu Liviu Pop. L-am întrebat cine e și mi-a răspuns că ‘eu sunt denunțătorul’. Atunci m-am speriat și i-am spus că nu mai am ce să vorbesc cu el și am plecat de acolo. Pe urmă m-a sunat Liviu Marian Pop o dată și mi-a trimis mesaj cu semnul întrebării, am și dovadă”, a povestit Ionuț Pintea.