Fostul iubit al Luizei Melencu, Alex, a spus că, în ultima perioadă, cu puţin timp înainte să dispară, Luiza era sunată în timpul nopţii de o persoană cu număr ascuns. El a vorbit despre ultimele momente pe care le-a petrecut în compania fetei în cadrul unei emisiuni televizate.

”Eu nu am fost chemat de niciun organ al poliţiei să dau declaraţii. Nu este adevărat că am fost chemat la DIICOT. Nu mi s-a părut nimic ciudat. Doar că o suna un număr privat la 2-3 seara, o suna întruna. Eu nu am băgat de seamă, răspundeam, întrebam cine este şi nu vorbea nimeni. Seară de seară suna”, a spus el, în direct la Antena3.

”Nu ştiu dacă are legătură cu disparţia ei, mă gândesc că poate totul a fost premeditat. Noi ne-am văzut ultima dată pe 12 martie, înainte să plec din ţară. Sâmbăta seara, la ora 09.00, am vorbit ultima dată, pe 13”, a spus Alex, fostul iubit al Luizei Melencu.

Alexandru este singurul iubit pe care l-a avut fata, înainte să dispară. Se știau de când erau copii, părinții lor se cunoscuseră în Italia, unde erau cu toții la muncă. Mass media a scris că Luiza s-a despărțit de el cu o zi înainte de dispariția sa.

În momentul în care nu a mai existat niciun dubiu asupra faptului că se întâmplase ceva cu Luiza și că nu se mai întorcea acasă, Alexandru se afla la muncă, în Italia.

