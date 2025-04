Beko Romania a produs peste 45 de milioane de aparate frigorifice la fabrica sa din Găești

Beko România, liderul pieței locale de electrocasnice și cel mai mare hub de producție al grupului Beko Europe, a depășit în aprilie 2025 pragul de 45 milioane de aparate frigorifice produse în fabrica din Găești.

Ca urmare a investițiilor constante realizate începând cu anul 2002, fabrica de frigidere din Găești este una dintre cele mai mari unități de producție din Europa continentală ale grupului Beko.

Prioritizând sustenabilitatea și eficiența operațională, cu accent pe continuă scădere a impactului asupra mediului, aceasta a dobândit multiple recunoașteri internaționale de-a lungul timpului, precum Siemens Platinum Certificate pentru Eficiență Energetică în Producție, 4 premii Total Productive Maintenance (TPM), și certificarea ISO 50001 pentru managementul energiei.

”Beko România este astăzi lider pe piața locală, fiind o companie care duce mai departe o moștenire consolidată în peste jumătate de secol. Atingerea pragului de 45 milioane de aparate frigorifice produse în fabrica de la Găești reprezintă un moment semnificativ și este rezultatul unui proces continuu de îmbunătățire a producției și respectării celor mai înalte standarde de sustenabilitate și eficiență energetică. Prin investiții constante, determinare și parteneriate strategice valoroase, am reușit să ne afirmăm local, și să facem cunoscută în lume calitatea produselor fabricate în România. Exportăm peste 84% din producția acestei fabrici în peste 66 de țări, contribuim la economia locală prin taxe și impozite, susținem comunitățile, iar toate acestea sunt motive de mândrie pentru întreaga noastră echipă. În spatele acestor rezultate se află un colectiv unit și puternic, alături de care avem forța să inspirăm și să influențăm pozitiv o lume întreagă. Ne mândrim că, prin ceea ce facem, contribuim la un viitor mai verde și mai sustenabil pentru toți consumatorii noștri”, a declarat Marius Mihăilescu, Country Director Beko România, Moldova, Grecia, Malta și Cipru.

Cei peste 2.000 de angajați ai fabricii, asistați de 6 roboți colaborativi și 15 roboți industriali autonomi, produc la Găești 57 modele de aparate frigorifice și peste 600 de produse derivate. 84% din producția totală a fabricii se îndreaptă către 66 piețe internaționale, răspunzând așteptărilor în continuă creștere a consumatorilor din țări precum Germania, Franța, Italia, sau Qatar.

”Atingerea pragului de 45 milioane de aparate frigorifice produse în fabrica Beko România din Găești reprezintă pentru noi un moment cu o semnificație aparte. Este dovada clară că atunci când în centrul activității noastre sunt consumatorii și nevoile lor reale, rezultatele depășesc așteptările. În fiecare produs realizat aici se regăsesc valorile noastre autentice: ascultarea, înțelegerea și anticiparea nevoilor celor cărora ne adresăm. Prin aprecierea de care se bucură aparatele produse la Găești, pe piețe din întreaga lume ni se reconfirmă faptul că empatia, calitatea și atenția pentru consumator, repere clare în activitatea noastră zilnică, fac diferența pe o piață cu un nivel competitiv ridicat. Investim constant în educarea și dezvoltarea echipelor noastre, pentru că suntem convinși că produsele de succes sunt create de oameni care se simt valorizați și inspirați de ceea ce fac”, a declarat Gabriel Eremia, Marketing & Product Management Director Beko România, Moldova, Grecia, Malta și Cipru.

Electrocasnice produse de Beko România prioritizează eficiența utilizării resurselor

Electrocasnicele produse de Beko România în fabricile din Ulmi și Găești au în vedere eficiența utilizării resurselor, durabilitatea și reciclabilitatea, încă din faza de proiectare.

Fiecare nouă generație integrează tehnologii inovatoare dezvoltate în centrele de cercetare și dezvoltare ale rețelei Beko și setează noi repere de performanță, reducând totodată consumul de resurse atât în timpul fabricației, cât și pe toată durata de viață a produselor.

Beko dezvoltă deja produse care încorporează materiale reciclate sau alternative, iar toate produsele companiei sunt concepute pentru a facilita reciclarea la finalul ciclului de viață.

Investind constant în dezvoltare durabilă, Beko a dotat fabrica din Găești cu un sistem fotovoltaic de 2MWp și urmează ca în iulie 2025 să facă tranziția spre 100% energie verde certificată. În ceea ce privește reducerea impactului pe care îl are producția asupra mediului, consumul de apă per produs fabricat a fost redus cu 8% față de anul 2021, consumul de energie a fost redus cu 3% per produs, comparativ cu 2021, iar 100% din deșeurile generate sunt reciclate sau gestionate în regim controlat.

Prin alinierea la strategia globală de sustenabilitate a grupului Beko, fabrica din Găești are ca obiectiv reducerea cu 45% a consumului de apă și energie per produs fabricat, până în 2030 comparativ cu 2015, respectiv 2021, și eliminarea progresivă a emisiilor în următorii 25 de ani, până la atingerea neutralității pe întreg lanțul valoric în 2050.