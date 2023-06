Acest raport a fost întocmit de Comisia pentru privilegii condusă de parlamentari, care a cercetat dacă fostul premier a indus în eroare Parlamentul. Totodată, Boris Johnson a acuzat ancheta Camerei Comunelor că a încercat să îl „îndepărteze”, conform BBC.

Boris Johnson spune că nu au fost prezentate dovezi

„Încă nu au prezentat nici cea mai mică dovadă că am indus în eroare Camera Comunelor cu bună știință sau din neglijență”, a declarat Boris Johnson, potrivit sursei menționate.

De asemenea, Boris Johnson a recunoscut în mărturiile depuse în fața comisiei în martie că a indus în eroare Parlamentul, dar a negat că a făcut-o intenționat.

Acesta a recunoscut că distanțarea socială nu a fost „perfectă” la adunările din Downing Street în timpul restricțiilor Covid. Totuși, a spus și că au fost evenimente de lucru „esențiale”, despre care a susținut că au fost permise.

Acesta a insistat că liniile directoare au fost respectate în permanență.

Boris Johnson spune că este îngrozit

În declarația sa emisă după ce a demisionat vineri seară, fostul prim-ministru din Marea Britanie a spus că nu a mințit.

„Nu am mințit și cred că, în sinea sa, comisia știe acest lucru. Ei știu foarte bine că atunci când am vorbit în Camera Comunelor am spus ceea ce credeam sincer că este adevărat și ceea ce fusesem instruit să spun, ca orice alt ministru”, a spus Boris Johnson.

Totodată, acesta a declarat că a corectat înregistrarea cât mai curând posibil și a spus că membrii comisiei „știu asta”.

El a condamnat comisia și a afirmat că „scopul său, de la început, a fost să mă găsească vinovat, indiferent de fapte”.

Boris Johnson s-a declarat și „nedumerit și îngrozit” că poate fi forțat să plece „în mod antidemocratic” de către „o comisie prezidată și condusă de către deputatul laburist Harriet Harman”.

„Este foarte trist să părăsesc Parlamentul – cel puțin pentru moment – dar, mai presus de toate, sunt nedumerit și îngrozit că pot fi forțat să plec, în mod antidemocratic, de către o comisie prezidată și condusă, de către deputatul laburist Harriet Harman, cu o asemenea părtinire evidentă”, a completat Boris Johnson.