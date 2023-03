Adrian Slabu, unul dintre cei șase consilieri județeni ai USR Iași, a anunțat că va părăsi partidul condus de Cătălin Drulă.

Adrian Slabu a părăsit USR

Acesta a postat pe rețelele sociale că nu mai poate să iasă pe stradă sau să privească lumea în ochi. Conform legii, demisia din partid atrage pierderea calității de ales local, ceea ce nu este valabil și pentru parlamentari.

„Am intrat în politică, acum 4 ani, convins că dacă vrem să schimbăm ceva în această țară trebuie ca fiecare dintre noi să se implice. Am plecat la drum cu speranța că mai întâi vom construi un partid care să reflecte societatea pe care noi ne-o dorim.

Deși am știut de la început că USR-ul este departe de a atinge acest deziderat în ultima perioadă mi-am pierdut și speranța că el va putea fi reformat. Simt în acest moment că nu mai pot să ies în stradă pentru a vorbi cu oamenii și să-i privesc senin în ochi. În acest context, vă anunț că mi-am dat demisia din calitatea de membru al USR”, a scris Adrian Slabu pe pagina sa de Facebook.

Demisiile se țin lanț în USR

Adrian Slabu nu este singurul care a părăsit recent USR din cauza situației din ce în ce mai tensionate. La începutul lunii ianuarie, președintele USR Buzău, Irinel Cîrstea, și-a anunțat demisia din partid și a declarat că va pleca cu totul în momentul în care își va încheia mandatul de consilier local. Iată ce a declarat reprezentantul USR Buzău.

„Peste doar câteva zile împlinesc 6 ani de când am intrat în „familia” USR Buzău. Au trecut 6 ani în care am investit, timp, pasiune și energie pentru un crez, un ideal, că astfel putem ajuta comunitățile locale, buzoienii, putem edifica o societate echitabilă, mai prosperă, mai bună, În 2021 am predat mandatul de președinte în urma fuziunii cu Plus, fără să mai candidez la vreo funcție internă.

În iulie 2021, USR Buzău avea 35 de filiale locale și aproximativ 600 de membri activi în tot județul. Pentru prima dată USR Buzău avea reprezentant în Parlamentul României. În urma fuziunii, aveam un primar, doi viceprimari și 11 consilieri locali.”, a evidențiat Irinel Cîrstea.