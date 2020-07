Mai exact, Cristi Borcea a vorbit deschis despre afacerile pe care le are în prezent, în care este asociat cu Gigi Nețoiu, și el fost acționar la Dinamo.

„Cu buteliile am început înainte de Revoluție și cu buteliile sunt și acum. Deci acum tot butelii fac. După 30 de ani, tot cu asta mă ocup. Butelii, petrol și gaze. Fac doar ce-am învățat. În ce m-am băgat și n-am știut, am pierdut. Acum am 3.000 de angajați și mă ocup de agricultură și de turism”, a spus Cristi Borcea, la GSP.ro.

Totodată, în urmă cu o lună, fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir l-a dat de gol pe Cristi Borcea. Acesta a vorbit despre suma uriașă pe care fostul finanțator al Dinamo a făcut-o în spatele gratiilor.

„La Cetate am o afacere cu Nețoiu. Avem de toate acolo, pământ, mașini agricole. Cu Nețoiu e pericol mare, mare cu el. E toată ziua acolo și are o poftă de muncă. În marea majoritate a timpului, el stă acolo și se ocupă de agricultură. E asocitatul, prietenul și fratele meu! Ne merge bine. A scris Ziarul Financiar că am făcut 70 de milioane de euro cât timp eram în detenție. N-a inventat nimic Mitică Dragomir. Am făcut banii ăștia!”, a mai spus Cristi Borcea.

Dacă vedeți ce afaceri au…

Dumitru Dragomir susținea că atât Cristi Borcea cât și Nețoiu nu mai au nicio treabă cu fotbalul, având în vedere „ce afaceri au” și câți bani au produs în ultima perioadă.

„De fotbal să nu mai audă! A făcut cinci ani de pușcărie gratis. A plătit din buzunarul lui șase sau șapte milioane de euro și l-a băgat la pușcărie. Borcea, Nețoiu, Pițurcă… dacă vedeți ce afaceri au… Dacă vedeți ce bogăție au Nețoiu și Borcea. Știți ce înseamnă 2,500 de hectare?

Să te duci cu mașina 25 de kilometri ca să termini pământul lor. Vă închinați cu ambele mâini! Sunt oameni care muncesc și sunt făcuți pentru a face bani. Foarte puțină lume știe să facă bani în această viață”, spunea Dumitru Dragomir, la Digi Sport, în urmă cu o lună.