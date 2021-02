Este bomba zilei în politica din România. Ies la iveală acuzaţii extrem de grave. Se pare că au început să se spioneze între ei. Este mega scandal chiar acum. Totul a devenit public.

Se spionează între ei?

Acuzaţii extrem de grave în interiorul Consiliului Local al Sectorului 4 din Bucureşti. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, este acuzat de către consilierii locali ai USR că îi spionează în timpul votului.

Totul s-ar face ca la carte, cu camere video. Mai mult, consilierii ie la atac şi spun că în acest mod democraţia din interiorul Consiliului este grav încălcată.

Băluţă este luat la întrebări în mod public şi este somat să răspundă în cel mai scurt timp.

“𝗘𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁 𝘃𝗼𝘁𝘂𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁 𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮̆𝗿𝗶𝗮 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝟰?

Ce ar însemna pentru democrația României ca secretul votului parlamentarilor să fie încălcat prin mijloace tehnice de spionaj? Aceeași întrebare se poate pune și în legătură cu legislativul Sectorului 4.

Vom detalia în acest comunicat suspiciunile noastre rezonabile cu privire la încălcarea secretului votului în mai multe ședințe de Consiliu Local, prin utilizarea unor camere video în miniatură integrate în senzorii de mișcare montați temporar exact deasupra cabinelor de vot.

Pentru început, redăm declarația actualului primar PSD Daniel Băluță din cadrul ședinței Consiliului Local din 29 ianuarie 2021 când au fost aleși noii viceprimari (prin răsturnarea majorității fragile de 1 consilier).

Această declarație a fost făcută în fața reprezentanților mass-media prezenți în sală și se regăsește în procesul verbal al ședinței.

“În calitate de executiv, respectăm prin această procedură de vot, întocmai toate prevederile legale. Întocmai. Principiul siguranței votului este respectat.

Dacă vedeți ceva nelalocul lui în această procedură, vă rog frumos să ne spuneți și nouă, ce vi se pare că este împotriva principiilor democratice și împotriva regulilor unui vot secret.”

Avand în vedere că, de la momentul ședinței respective, am adunat suficiente informații îngrijorătoare (parțial expuse acum), dorim să adresăm în mod public Primăriei Sectorului 4 următoarele întrebări:

❓Cum explicați prezența senzorilor la un unghi de înclinare de 45 de grade exact deasupra cabinelor de vot (Grafic 1)?

❓Cum explicați că modelul de senzori instalați temporar (𝗗𝗮𝗵𝘂𝗮 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗛𝗔𝗖-𝗠𝗘𝟭𝟮𝟬𝟬𝗔-𝟬𝟮𝟴𝟬) conține o cameră video în miniatură (2 Mega Pixeli), cameră ce poate reda o imagine suficient de clară pentru a identifica inclusiv locul de pe buletinul de vot în care un consilier aplică ștampila (Grafic 4 + 5)?

❓Cum explicați că, de îndată ce unii consilieri ai USR PLUS și PNL au început să pună întrebări despre coincidența plasării cabinelor de vot exact sub acei senzori, aceste dispozitive au dispărut la ședința de Consiliu Local din 8 februarie (Grafic 7 vs Grafic 6)?

Notă: Fotografiile selectate sunt din precedentele ședințe de Consiliu Local (ex: 21 Dec, 29 Ian, 2 Feb, 8 Feb). La aceste ședințe au fost instalate fie o cabină, fie două cabine de vot, cabine ce au fost plasate fie pe peretele din stânga sălii, fie pe cel din spatele sălii. În absolut toate situațiile, cabinele de vot au fost montate exact sub senzorii respectivi (fiecare perete având câte un astfel de senzor).

Având în vedere că aparatul tehnic al Primăriei asigură suportul logistic pentru ședințele de Consiliu Local ne bazăm pe domnul primar Băluță că va clarifica această situație în cel mai scurt timp posibil.

În cazul în care se confirmă că acele aparate sunt camere video atunci este clar că avem o problemă majoră cu democrația din Sectorul 4. Prin astfel de tactici poate fi spionat sau chiar condiționat votul consilierilor în funcție de interesele primarului. Dacă e așa, Daniel Băluță nu doar că nu respectă “întocmai” siguranța votului, ci batjocorește cinic întregul proces”, îl acuză consilierii USR pe Daniel Băluţă, pe o reţea de socializare.