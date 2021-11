Anunțul momentului despre certificatul verde COVID! Românii ar putea rămâne fără el anul viitor. Valeriu Gheorghiță a spus tot

Românii ar putea rămâne fără certificatul verde COVID începând din luna iunie anul viitor. Medicul militar Valeriu Gheorghiță a explicat, de fapt, care este motivul pentru care certificatul are valabilitate doar până atunci.

Potrivit coordonatorului campaniei de vaccinare anti-coronavirus din România, Comisia Europeană a ținut cont de două aspecte atunci când a pus la punct acest document, respectiv perioada până la care se va întinde pandemia și impactul pe sistemul social, medical și economic.

„În momentul în care s-a stabilit, la nivelul Comisiei Europene, această valabilitate (iunie 2022, n.r), s-au luat în calcul două aspecte: care va fi perioada până la care se va întinde această situație pandemică, cu risc crescut de număr de cazuri și impact pe sistemul social, sistemul medical și sistemul economic. Din acest punct de vedere s-a considerat că o perioadă de un an de zile de când a fost implementat este una rezonabilă. Un alt argument în plus pentru această perioadă de valabilitate a fost estimarea protecției pe care noi o avem după vaccinare – aveam date la 6 luni, la 8 luni, la momentul respectiv și atunci se preconiza protecție care se va menține cel puțin un an de zile.”, spune Valeriu Gheorghiță.

Ar putea exista modificări

Valeriu Gheorghiță a mai spus că nu este imposibil ca în perioada următoare certificatul verde COVID să fie refedinit, cel puțin la anumite categorii de persoane.

”Vedem că deja Franța a impus obligativitatea, pentru persoanele de peste 65 de ani, de a se efectua această doză booster, care să fie inclusă și în certificatul digital. Ceea ce mă face să cred că nu este exclus ca în perioada lunilor următoare să asistăm la o redefinire a certificatului digital. Cel puțin pentru anumite categorii – persoane vulnerabile sau persoane la risc mare de expunere, cum e personalul medical – să fie nevoie de includerea unei doze booster (în certificatul de vaccinare, n.red), doză de rapel la minim șase luni”, a declarat şeful campaniei de vaccinare.

Doza booster nu este obligatorie în România

Medicul militar a reiterat că cea de-a treia doză de vaccin, cunoscută și sub numele de doza booster, nu este obligatorie în România, precizând că aceasta este recomandată anumitor categorii de oameni.

„În România nu sunt în acest moment discuții ca doza 3 să devină obligatorie pentru anumite categorii, este ferm recomandată celor care au cea mai mare nevoie: persoanele peste 65 de ani, persoanele care au afecțiuni cronice, persoanele care au risc mare de expunere și de îmbolnăvire, dar și celelalte persoane care au cel puțin șase luni de la momentul vaccinării”, a mai explicat Valeriu Gheorghiţă.