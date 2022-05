Vladimir Putin este în stare de șoc după ultimele informații venite chiar acum. Un soldat rus capturat de trupele ucrainene a rupt tăcerea și a spus care este situația reală de pe front.

Se pare că nimeni nu se aștepta ca războiul să dureze atât de mult, iar pierderile înregistrate să fie atât de mari. În acest sens, trupele rusești au început chiar să se sinucidă doar pentru a nu mai lupta cu Ucraina.

Andrey Ushakov este soldatul rus capturat de ucraineni, care vine cu precizări șocante. El susține că soldații ruși nu mai pot face față din punct de vedere mental războiului și au ajuns să se împuște singuri.

Menționăm faptul că Andrey Ushakov are doar 20 de ani și a cunoscut personal cel puțin doi militari care au ales să se sinucidă doar pentru a nu mai lupta. Totodată, el a mai adăugat că sunt și soldați care se împușcă singuri pentru a merge acasă răniți.

Soldații ruși din Ucraina se sinucid pe front

„Toată lumea a intrat în panică și a vrut să plece, dar nu a existat nicio cale. Singura opțiune pentru a merge era ca 300. Unii oameni nu au suportat asta și s-au împușcat mortal”, i-a spus Ushakov, într-un interviu acordat unui jurnalist ucrainean.

„Doi militari s-au împușcat, pentru că nu au putut face față, nu exista altă cale de ieșire. Din punct de vedere mental, ei nu puteau face față la ceea ce se întâmpla acolo”, a mi adăugat acesta.

În ceea ce privește situația de pe front, soldatul rus susține că trupele nu mai aveau nici mâncare și nici apă, drept urmare de abia mai aveau energie să lupte pe front. „Nu era mâncare, nici apă. Ni s-a dat puțină mâncare în general. Au fost zile în care trei dintre noi am împărțit o rație uscată”, a mai adăugat el, pentru Open Media Ukraine, scrie Daily Mail.

Soldatul a mai precizat că a ales să se înscrie în armată doar pentru a face bani suficienți cât să își ajute familia. Totodată, el a mai adăugat și că ucrainenii i-au permis acestuia să o sune pe mama sa, care a fost convinsă de propaganda rusă de la TV.

Soldatul rus le recomandă tinerilor din Rusia să nu vină la recrutări

„I-am spus mamei că tot ce a văzut la televizor sunt minciuni, dar nu m-a crezut. M-a întrebat literalmente dacă sunt sub hipnoză când i-am spus că tot ce a văzut la televiziunea rusescă sunt minciuni”, a spus acesta.

Deși se află într-o situație fără precedent, soldatul rus încă speră că va putea aduce bani familiei acasă. „Tatăl meu este sărac, orb de un ochi, surd și are probleme cu inima. Mama mea are probleme cu tensiunea arterială. Avem atât de multe probleme în satul nostru. Vindem gaz peste tot în lume, dar nu avem gaz în satul nostru. Și am primit electricitate doar anul trecut”, a explicat soldatul.

Acesta a mai lansat și un apel la tinerii din Rusia, cărora le-a cerut să nu se alăture noilor eforturi de recrutare, având în vedere declarațiile lui Putin în acest sens. „Nu veniți aici. Nu avem nimic de făcut. Aducem doar durere… oamenii de aici sunt buni”, a mai adăugat soldatul.