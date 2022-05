Marius Budăi, despre data exactă de la care vor creşte pensiile: Anunţăm fix când avem decizia luată

În cadrul unei conferințe de presă de la Iași, Marius Budăi a fost întrebat direct dacă data avansată de Marcel Ciolacu (1 ianuarie 2023) pentru indexarea pensiilor nu reprezintă un termen prea îndepărtat în condiţiile creşterii inflaţiei, ministrul Muncii și Solidarității Sociale a răspuns:

„Noi ne gândim să majorăm pensiile, asta înseamnă că ne gândim la pensionari, într-o situaţie economică nu tocmai fericită pentru întregul glob.

Marcel Ciolacu nu a folosit nici o dată, pentru că nu ne permitem să aruncăm ceva în comunicare publică, să dăm vreo speranţă seniorilor noştri pe care ulterior să nu o folosim.

Cum s-a întâmplat la cele trei pachete succesive de măsuri, atât sociale, cât şi economice, şi am anunţat fix când am avut decizia luată, aşa vom face şi acum.

Ceea ce a anunţat Marcel Ciolacu la bilanţul nostru este că lucrăm la al patrulea pachet de măsuri. Am onoarea ca partidul să aibă încredere în mine şi să lucrez din 2018 încoace la toate programele de guvernare şi la toate măsurile pe care le luăm.”

Menționăm faptul că Marcel Ciolacu a fost întrebat duminică dacă pensiile românilor vor crește, din nou, de la 1 ianuarie 2023.

„Avem o lege. Avem o lege în vigoare. (…) Cel puţin cu indicele de inflaţie, categoric că vor fi modificate”, a răspuns liderul social-democraților, potrivit Prima TV.

Totodată, el a adăugat că deciziile luate de Guvernul României în privinţa pachetelor sociale „au fost unele corecte”, observându-se deja rezultatele pozitive.

Precizăm că, în cadrul aceleiași conferințe de presă de la Iași, Marius Budăi a spus clar că va solicita curând eliminarea procentului din PNRR privind pensiile românilor, deoarece „nu scrie nicăieri în nicio lege a pensiilor din UE că ne încadrăm” într-un anumit procent.

Marius Budăi vrea eliminarea procentului de 9,4% din PNRR pentru pensii

„Media europeană este undeva între 12,5% şi 13%. Nu aş merge neapărat pe un procent, ci pe rezolvarea inechităţilor în principal.

Noi în legea 127, când am promovat-o în Parlament, am avut 11,7% pondere, conştienţi că puterea economică nu ne poate duce chiar la media UE. Dar trebuie să tindem şi noi acolo.

Eu aş elimina total procentul, nu scrie nicăieri în nicio lege a pensiilor din UE că ne încadrăm în atât. Nu scrie.

Voi propune eliminarea procentului, pentru că până la urmă fiecare stat membru trebuie să aibă independenţa de a-şi decide politicile sociale şi economice, bineînţeles respectând reglementările europene.

Eu sunt un pro-european convins şi spun clar că statele trebuie să-şi decidă politicile”, a declarat duminică Marius Budăi.

Marius Budăi propune o nouă renegociere a PNRR

„Renegocierea PNRR o văd mult mai largă decât până acum. Nu aş vrea să-mi arog nici un merit şi nu aş vrea să o luaţi ca o laudă, dar am fost singur în această poveste până acum, nu singur ca persoană, pentru că am avut susţinerea lui Marcel Ciolacu şi a întregului PSD, dar am fost singurul care s-a bătut şi la Comisia Europeană şi la Banca Mondială şi la OECD şi am dus problemele noastre.

Nu înţeleg de ce în PNRR nu avem nici un euro pentru managementul apei în România, pentru irigaţii şi trebuie să discutăm acest aspect. Nu înţeleg de ce în PNRR trebuie să fim condamnaţi la sărăcie şi acest aspect trebuie să fie discutat şi cu siguranţă va fi discutat.

Vă spun sincer nu m-am temut nici când un anumit premier mi-a cerut demisia şi nu mă voi teme nici de acum încolo şi nu voi renunţa”, a concis ministrul nostru.