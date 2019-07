Dacian Cioloș a anunțat sâmbătă la Bacău că alianța USR-PLUS va intra la viitoarele alegeri cu o candidatură în tandem pentru președinție și premier. Săptămâna viitoare PLUS va stabili criteriile de desemnare a celor doi candidați a mai precizat Cioloș.

”Colegii de la USR deja se gândesc să aibă un candidat pentru prezidențiale, ne gândim și noi. Ne gândim nu doar la candidatul pentru prezidențiale, dar și la un candidat pentru postul de premier, în perspectiva în care obiectivul nostru este să formăm o majoritate parlamentară care să poată să guverneze România. Așa încât alianța (USR PLUS – n.red.) va avea un tandem: candidat la prezidențiale și candidat de prim-ministru. Sâmbăta viitoare vom avea Consiliul național al PLUS, care va discuta și procesul de selecție a candidatului PLUS pentru prezidențiale și premier, și apoi cu USR vom stabili acest tandem”, a declarat Cioloș pentru G4Media.ro.

Fostul premier a mai adăugat că ”pentru mine, obiectivul principal e să asigurăm o majoritate parlamentară care să guverneze România anul viitor, de asta am intrat în politică și acesta e obiectivul meu principal.

În iulie-august vor avea loc adunările generale de constituire a filialelor județene, alegerea conducerilor județene și alegerea candidaților pentru locale și parlamentare”.

Te-ar putea interesa și: