Bombă în showbiz! O prezentatoare de la Antene, de urgență la spital! Ce s-a întâmplat

Gabriela Cristea, însărcinată în 37 de săptămâni s-a simţit rău cu doar câteva minute înainte de a intra pe platourile de filmare de la Antena Stars.

Vedeta a fost imediat transportată la spital. Incidentul s-a petrecut, după ce în weekend prezentatoarea TV a avut contracţii puternice.

„Sunt bine, staţi liniştiţi. Nu m-am simţit confortabil. Medicul mi-a spus că orice chestie ieşită din comun trebuie verificată. Atât eu cât şi bebeluşul trebuie să fim în ordine. Am simţit că ceva nu este cum ar trebui să fie. Am zis să mergem la spital să vedem despre ce e vorba. Încercăm să ne relaxăm. Eu sper ca totul să fie bine. Mă simt bine, în sensul că am avut nişte mici contracţii şi n-a vrea să am surprize. Nu pot să spun nimic până nu fac un control”, a declarat Gabriela Cristea, potrivit spynews.ro.