Potrivit declarațiilor acestuia, oamenii legii l-au considerat suspect încă de la bun început.

Bătrânul a povestit în direct la România Tv cum polițiștii i-au scotocit prin curte, căutând indicii și prelevând probe.

Suspiciunile anchetatorilor au pornit după ce bunicul Luizei Melencu a dat două declaraţii diferite în fața acestora.

Prima dată, acesta a spus că a văzut-o ultima oară pe Luiza stând în fața televizorului. Ulterior, bunicul a revenit, afirmând că nepoata sa se afla cu mai mulţi prieteni la barul din sat.

„Eu am fost la pescuit în ziua respectivă, am stat de vorba de două ori cu Luiza. Am dat două declaraţii şi nu a corespuns ora şi locul unde mă aflam. M-am încurcat un pic după o noapte nedormită. A fost o eroare de ore, atât!”, a povestit bunicul Melencu la RTV.

A picat testul poligraf

Bătrânul a fost supus și unui test poligraf, de către anchetatori, însă se pare că acesta l-a picat.

În ceea ce privește căutările desfășurate de anchetatori în curtea sa, bunicul Luizei spune că „era logic (n.r. – ca oamenii legii) să vină cu câinele, este treaba lor. Au luat probe, au montat microfoane, au mirosit pe aici…”.

Totuși, acesta e convins că polițiștii „au venit să îi caute telefonul, nu cadavrul”.

