Bogdan Aurescu s-a întâlnit cu Antony Blinken la reuniunea OCDE

Ministrul Afacerilor Externe (MAE) a postat pe contul său de Twitter un mesaj în care notează că s-a întâlnit cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken.

Bogdan Aurescu a notat că i-a mulțumit personal secretarului Antony Blinken pentru susținerea pe care Statele Unite ale Americii o arată față de România. În plus, ministrul Afacerilor Externe a mai spus că i-a mulțumit acestuia pentru oportunitatea deschiderii negocierilor pentru ascensiunea României în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

La finalul mesajului, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a notat că România este complet dedicată parteneriatului strategic dintre țara noastră și Statele Unite ale Americii (SUA).

Alături de mesaj, ministrul Bogdan Aurescu a postat și o fotografie în care dădea mâna cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken.

Very glad to meet 2day @SecBlinken on t/occasion of t/#OECDMCM2021 in Paris. I thanked him for t/support of US🇺🇲 & of himself personally for advancing t/decision-making on opening t/negotiations for RO🇷🇴’s accession to @OECD. RO is fully committed to t/🇹🇩-🇺🇲 Strategic Partnership pic.twitter.com/dvChuINJm1

