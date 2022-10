Bogdan Aurescu reacționează după începerea misiunii de monitorizare a frontierei dintre Armenia și Azerbaidjan. Ministrul salută operaționalizarea

Ministrul Afacerilor Externe a scris pe pagina sa de socializare că salută operaționalizarea Capacității de Monitorizare a Uniunii Europene în Armenia, așa cum a decis de Consiliul Afacerilor Externe al UE.

„Salut operaționalizarea Capacității de Monitorizare a Uniunii Europene în Armenia, așa cum a decis de Consiliul Afacerilor Externe al UE, pe baza propunerii pe care am prezentat-o anul trecut cu colegii din Austria și Lituania, care a stat la baza acordului politic de la Praga, din 6 octombrie”, a scris Bogdan Aurescu pe Twitter.

Amintim că reacția ministrului a venit după ce Consiliul European al UE a decis să desfășoare până la 40 de experți în materie de monitorizare ai UE de-a lungul frontierei dintre Armenia și Azerbaidjanl, cu scopul de „a monitoriza, analiza și raporta cu privire la situația din regiune”.

Trebuie menționat că decizia urmărește să faciliteze și restabilirea păcii și securității în zonă, consolidarea încrederii și delimitarea frontierei internaționale dintre cele două state.

„Misiunea va începe în octombrie pentru o durată maximă de două luni. Scopul acestei misiuni este de a stabili încrederea şi, prin rapoartele sale, de a contribui la comisiile de demarcare a frontierei. Armenia a fost de acord să faciliteze înființarea misiunii. (…) Azerbaidjanul a acceptat să coopereze.

Armenia şi Azerbaidjan şi-au confirmat ataşamentul faţă de Carta ONU şi declaraţia de la Alma-Ata din 1991, prin care îşi recunosc reciproc integritatea teritorială şi suveranitatea.

Au confirmat că va servi drept bază pentru lucrările comisiilor de delimitare a frontierei şi că următoarea reuniune a comisiilor va avea loc la Bruxelles, până la sfârşitul lunii octombrie”, este scris într-o declarație comună emisă după discuţiile dintre premierul armean Nikol Paşinian, preşedintele azer Ilham Aliev, şeful statului francez Emmanuel Macron şi preşedintele Consiliului European Charles Michel.

