Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Mirela Vaida susține că cei trei copii ai săi au fost diagnosticați cu dermatită atopică încă de la naștere.

În ceea ce privește simptomele, potrivit vedetei, aceștia se confruntă cu piele sensibilă și uscată, iar uneori apar și răni deschise. La sfatul medicilor dermatologi, Mirela Vaida a reușit să găsească produsele care să o ajute în îngrijorea copiilor săi, fără a agrava situația.

„Copiii mei, toti 3, au pielea atopica! 🥺 Ne-am luptat cu dermatita atopica inca de la nastere! Piele sensibila, uscata, prurit, uneori rani deschise… A fost foarte greu cand nu stiam cu ce sa tratez! Dar atat in maternitate, cat si in spital, dermatologii mi-au recomandat gama de produse Bioderma pentru pielea sensibila a bebelusilor! 🙏🤗 Multe alte mame multumite mi-au recomandat acelasi lucru!”, a spus vedeta.

Mirela Vaida susține că în cazul copilului cel mare, situația s-a redresat, însă continuă să folosească și acum produsele respective, pe de altă parte, fiul vedetei, Tudor, încă se confruntă cu o serie de probleme generate de dermatita atopică, cărora trebuie să le facă față.

„Cu cei mari am scapat, desi folosesc in continuare creme de hidratare intensa de la Bioderma. Cu Tudor e mai greu, pentru ca el are, in continuare, mari probleme cu eczemele provocate de dermatita atopica!”, a mai adăugat ea.

Cum se descurcă Mirela Vaida cu cei trei copii

Deși are deja trei copii, în urmă cu câteva luni, Mirela Vaida a declarat că se gândește și la al patrulea, însă nu se grăbește. Ea preciza atunci că așteaptă ca cel mic să ajungă la grădiniță, iar de abia în anul ce urmează, poate se va întâmpla și acest lucru.

„Ne gândim des la al patrulea copil, am şi ales nume pentru fetiţa noastră, că fetiţă vrem să fie. Doar că anul acesta a fost un pic mai greu pentru noi, am stat în casă cu trei copii timp de 8-9 luni şi ne-am dat seama că nu e tocmai uşor. Avem doar o bonă, care e cu noi de 4-5 ani, şi patru copii mici înseamnă patru destine de care trebuie să te ocupi, înseamnă patru personalităţi, patru griji în plus, pe lângă bucurii, evident.

Dar am zis că anul acesta îl lăsăm pe cel mic să ajungă la grădiniţă şi mai vedem la anul. Lucrurile astea nu se calculează, cum nu i-am calculat nici pe primii trei. Dacă se întâmplă, suntem bucuroşi. Dacă mă întrebi ce vreau, îţi zic că vreau să mai aştept până la anul.”, declara ea.