Publicată în jurnalul CirculationTrusted Source, cercetarea arată clar că efectele pandemiei asupra sănătății includ nu doar boala COVID-19, ci și alte probleme indirecte de sănătate, relatează MedicalnewsToday.

Tensiunea arterială descrie presiunea pe care o exercită sângele asupra pereților arteriali ai unei persoane. Dacă o persoană are o tensiune arterială crescută, cunoscută sub denumirea de hipertensiune arterială, atunci are un risc mai mare de a face accident vascular cerebral sau boli de inimă. Hipertensiunea arterială poate afecta și ficatul, ochii și creierul unei persoane.

Hipertensiune arterială a cauzat peste 500.000 de decese

Potrivit CTS, 47% dintre adulții din SUA au hipertensiune arterială. În 2019, hipertensiunea arterială a fost cauza principală sau care a contribuit la peste 500.000 de decese. Pandemia a perturbat semnificativ comportamentul oamenilor și accesul la îngrijiri medicale obișnuite. Prin urmare, cercetătorii au vrut să vadă dacă această perturbare a avut un efect asupra creșterii nivelurilor tensiunii arteriale.

Aproape jumătate de milion de participanți la acest studiu

Pentru a analiza nivelurile tensiunii arteriale în timpul pandemiei în comparație cu anii precedenți, oamenii de știință au studiat datele dintr-un program special al SUA care acoperă anii 2018-2020.

Aceasta a implicat 464.585 de participanți, dintre care 53,5% femei, cu o vârstă medie de 45,7 ani.

Oamenii de știință au comparat nivelurile tensiunii arteriale înainte de pandemie, în anii 2018, 2019, până în martie 2020. Apoi au comparat aceste niveluri cu cele înregistrate în perioada aprilie-decembrie 2020, în timpul pandemiei.

În timpul pandemiei, tensiunea arterială a celor analizați a crescut în fiecare lună

Cercetătorii au descoperit că, înainte de pandemie, nu a existat nicio schimbare semnificativă a tensiunii arteriale. Cu toate acestea, în fiecare lună din timpul pandemiei, tensiunea arterială a celor analizați a crescut cu o medie de 1,1 până la 2,5 mm de mercur (mmHg) pentru tensiunea arterială sistolică și 0,14 până la 0,53 mmHg pentru tensiunea arterială diastolică. Atât la femei, cât și la bărbați cu vârste diferite.

Care au fost cauzele

Dr. Luke Laffin, de la Clinica Cleveland din Ohio, autorul principal al studiului, a spus că „ problemele de alimentație, lipsa exercițiilor fizice, obezitatea, consumul de alcool și nerespectarea tratamentului pentru tensiune arterială pot duce la hipertensiune arterială.”

„Alte cercetări demonstrează că stilul de viață al multora s-a schimbat radical în timpul pandemiei, așa că nu este surprinzător că a urmat o creștere a tensiunii arteriale”, explică medicul.

O altă explicație ar fi că, în timpul lockdown-ului, sălile de sport nu au fost deschise, nimeni nu ieșea să alerge sau să facă sport, iar mulți oameni au început să se îngrașe. Iar asta a contribuit la creșterea tensiunii arteriale.

”Al treilea aspect este că oamenii care au stat acasă au comandat mâncare. Iar mâncarea comandată este plină de sare”, susține autorul studiului.