Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile a confirmat încă 76 de cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă în nouă județe din țară.

Astfel, numărul total a ajuns la 18.908 până la data de 20 decembrie, dintre acestea 64 rezultând în decesul celor îmbolnăviți, relatează Mediafax.

S-au înregistrat 16 cazuri noi în Neamț, 15 în Suceava și Sălaj, 13 în Caraș-Severin, 9 în Cluj, 3 în Satu Mare și Timiș și câte unul în Bihor și Prahova.

Ce trebuie să știți despre rujeolă

Rujeola sau pojarul este o infectie virala foarte contagioasa care apare ca o eruptie cutanata si care are simptome asemanatoare cu raceala, iar adesea aceasta duce la complicații. Conform Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, o persoană din patru, care fac rujeolă, are nevoie de spitalizare, iar pentru unul din 1.000 de bolnavi, boala este mortală.

Virusul rujeolic poate trai pana la doua ore pe diferite suprafete sau in aer si poate infecta 90% din persoanele sensibile. Inainte de crearea vaccinului impotriva rujeolei, boala afecta aproape fiecare persoana in timpul copilariei. Desi imunizarea a redus dramatic incidenta rujeolei in Europa, boala continua sa provoace focare frecvente in comunitatile de copii nevaccinati.

