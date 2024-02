BNR menţine dobânda cheie la 7% pe an

Consiliul de Administraţie al Băncii Naționale a României (BNR) a votat, marți, în favoarea păstrării ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an. Decizia menține nemodificată dobânda cheie încă din luna ianuarie 2023. Următoarea ședință, care se va concentra pe politica monetară, este programată pentru data de 5 aprilie 2024.

În ședința de astăzi, 13 februarie 2024, Consiliul de Administrație al BNR a luat următoarele decizii: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an; menținerea ratei dobânzii pentru facilitățile de creditare (Lombard) la 8% pe an și a ratei dobânzii pentru facilitățile de depozit la 6% pe an; menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Rata anuală a inflației a înregistrat o scădere la 6,61% în decembrie 2023, sub nivelul prognozat, față de 6,72% în noiembrie, datorită continuării încetinirii creșterii prețurilor alimentelor procesate și ale energiei, care a compensat într-o oarecare măsură reamplificarea semnificativă a dinamicii anuale a prețului combustibililor, ca urmare a unui efect de bază.

În T4 2023, rata anuală a inflației și-a accelerat descreșterea mai mult decât era anticipat

Pe parcursul trimestrului IV 2023, rata anuală a inflației și-a accelerat descreșterea mai mult decât era anticipat, înregistrând o scădere cu 2,22 puncte procentuale (de la 8,83% în septembrie), în condițiile în care dinamica prețurilor alimentelor și a energiei a continuat să scadă relativ rapid.

Efectul inflaționist al prețului combustibililor a fost compensat integral de încetinirea creșterii prețurilor administrate și a prețului produselor din tutun.

În decembrie 2023, rata anuală a inflației a înregistrat o scădere la 7%

În trimestrul IV 2023, rata anuală a inflației CORE2 ajustată și-a accentuat tendința descendentă peste așteptări, înregistrând o scădere la 8,4% în luna decembrie, față de 11,3% în luna septembrie. Această evoluție a fost determinată de extinderea efectelor de bază dezinflaționiste, reducerea cotațiilor mărfurilor agroalimentare și implementarea măsurii de plafonare a adaosului comercial la produsele alimentare de bază.

Totodată, influența temperării cererii de consum și diminuarea dinamicii prețurilor importurilor au contribuit la acest trend descendent. Impactul acestor factori a fost, într-o mică măsură, atenuat de transferarea creșterilor de costuri generate de majorarea salariului minim brut în prețurile unor servicii și de o temporară înrăutățire a anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt.

Rata anuală a inflației, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC – indicator al inflației pentru statele membre UE), a înregistrat o scădere la 7% în luna decembrie 2023, comparativ cu 9,2% în luna septembrie. De asemenea, rata medie anuală a inflației IPC a înregistrat o reducere la 10,4% în decembrie 2023, față de 12,6% în septembrie. În același timp, rata medie anuală a inflației, calculată pe baza IAPC, a înregistrat o scădere la 9,7% în luna decembrie, comparativ cu 11,4% în luna septembrie.