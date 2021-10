În cadrul ședinței de marți a consiliului Băncii Naționale a României s-a decis majorarea dobânzii cheie de la 1,25%, la 1,50% pe an. Majorarea a fost făcută în încercarea de a ține sub control inflația care a ajuns peste 5 procente. Până la finalul anului este posibil ca această inflație să depășească ținta băncii centrale.

Consiliul de administrație al BNR a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit de la 0,75% pe an, la 1,00% pe an. În plus, rata dobânzii aferente facilității de creditare a fost majorată de la 1,75% pe an, la 2,00% pe an. Aceste schimbări se aplică de miercuri, 6 octombrie.

BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Majorarea dobânzii cheie a fost făcută pe fondul creșterii inflației

Economedia.ro notează că BNR a majorat dobânda cheie pe fondul creșterii anuale a inflației. Aceasta a ajuns în iulie 2021 la 4,95%, față de 3,94% cât a înregistrat în luna iunie.

Rata inflației a crescut din nou în luna august a acestui an, ajungând la 5,25%, deasupra limitei superioare a intervalului țintei și ușor peste nivelul prognozat.

BNR este de părere că această creștere a fost cauzată aproape integral de componente exogene ale IPC, mai cu seamă de majorarea considerabilă a prețurilor gazelor naturale și energiei electrice în luna iulie, și într-o mai mică măsură de continuarea scumpirii combustibililor, preponderent pe seama categoriei non-benzină și motorină.

Sursa anterior citată mai spune că este de așteptat ca dobânzile să înceapă să crească, pentru a descuraja creditul și consumul, care alimentează inflația.

