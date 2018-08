Cel mai mic SUV bavarez caută clienți dornici de imagine în România

Mulţi pot considera BMW X2 drept un exponent al gamei X care respectă direcţia dată de X4 şi X6. Adică o variantă coupe a deja cunoascutelor X1, X3 şi X5. Numai că nou-venitul este mai mult decât atât pentru că diferă radical de orice alt X printr-un design evoluat care combină formele unui coupé cu cele ale unui SUV fără a da naştere, ca până acum, unei struţo—cămile. Pe lângă un design exterior care atrage privirile ca un magnet BMW X2 reprezintă, conform lui Adrian van Hooydonk, vicepreşedinte executiv al BMW Group Design, „o expresie a dinamicii moderne şi extrovertite” care aduce „o faţetă nouă, proaspătă şi interesantă a BMW în segmentul compact”.

Dincolo de prezentările pompoase ale designerilor, micul SAC (Sports Activity Coupé), cum le place bavarezilor să îl numească, este gândit astfel încât să atragă tinerii activi, dornici de imagine, care acordă o mare valoare individualităţii, distracţiei autentice la volan şi stilului de viaţă.

Pe şosea, BMW X2 are atitudinea unui atlet în forma sa de vârf. Acest lucru este valabil pentru versiunea de bază şi chiar mai mult pentru modelele M Sport şi M Sport X. BMW X2 M Sport X combină elemente de design de la BMW M cu cele ale familiei BMW X. De notat că, pentru prima dată, în lista de preţuri, BMW face trecerea de la linii de design, la modele – M Sport şi M Sport X.

Modelul este mai scurt şi mai scund cu peste şapte centimetri faţă de BMW X1 păstrând însă ampatamentul, diferenţa fiind făcută de consolele scurte. Și, dacă tot îl comparăm cu fratele său, este demn de menţionat că, faţă de X1, noul X2 are un portbagaj cu 35 de litri mai mic (470 l faţă de 505 l), şi un coeficient aerodinamic mai bun care are drept rezultat o dinamică superioară, un consum mai redus şi, cum altfel, emisii poluante mai mici. Un alt element distinctiv al lui X2 faţă de restul familiei de SUV-uri BMW este poziţionarea logo-ului mărcii pe montanţii C, un indiciu de design mult admirat la coupé-urile BMW clasice precum 2000 CS şi 3.0 CSL care face automobilul să fie recunoscut instantaneu pe şosea.

Varianta testată de Capital de-a lungul a mai bine de 600 km, xDrive 20d M Sport, a strălucit exact acolo unde şi fraţii săi mai mari se comportă admirabil, adică la parcurgerea şoselelor de munte pline de viraje. E drept că, spre dosebire de majoritatea modelelor X, micul X2 nu pare să iubească drumurile accidentate şi cu atât mai puţin traseele off-road, în ciuda existenţei tracţiunii integrale. Mult mai stăpân pe forţele sale pe drumurile asfaltate, mai ales cele din oraşe, vehiculul îşi îndeplineşte cu brio rolul de furnizor de imagine pentru posesorul său. În interior, pe lângă un post de conducere clasic BMW, orientat către şofer, X2 surprinde printr-o poziţie înaltă a scaunelor care asigură o vizibilitate bună pentru şofer şi pasageri, dar elimină senzaţia de coupé. Practic, dacă din exterior e limpede că ai de-a face cu un vehicul sportiv, interiorul te păstrează în zona vehiculelor din gama X. În privinţa tandemului propulsor – cutie de viteze nu sunt multe de spus. Cu un coeficient aerodinamic Cd de doar 0,28, X2 xDrive 20d este unul dintre cele mai eficiente aerodinamic modele din întregul segment. Motorul generează o putere maximă de 190 CP şi un cuplu de 400 Nm, ambele asigurând rezerve de putere mai mult decât suficiente pentru un vehicul de 1,6 tone.

Concurent puternic

SUV-urile cu aspect de coupe au apărut ca ciupercile după ploaie odată ce imperialul X6 de la BMW a dovedit că există clienţi mai mult decât suficienţi pentru astfel de vehicule. Dintre acestea însă, singurul care pare a reprezenta o ţintă pentru X2-ul bavarez este Land Rover Range Rover Evoque, model care a adus sume impresionante pentru producătorul britanic deţinut de Tata Motors. Spre desosebire de BMW X2, acesta este mai lung cu 10 mm, are un ampatament mai scurt (2.660 mm), dar şi un portbagaj mai încăpător (575 litri). Dacă cel mai ieftin Evoque costă la noi 36.890 de euro, noul X2 are un preţ de bază de 34.093 de euro.

Caracteristici tehnice BMW X2

Motor 2.0

Capacitate cilindrică 1.995 cmc

Putere 190 CP

Combustibil motorină

Viteza maximă 200 km/h

Acceleraţie 0-100 km/h 7,7 sec.

Consum mediu 4,7 l/100 km

Emisii CO2 124 g/km

Preţ 56.723 euro

(Articol publicat în numărul 31 al revistei Capital, disponibil la centrele de difuzare a presei în săptămâna 6 - 12 august 2018)