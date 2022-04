Trenchev a declarat pentru CNBC că, probabil, Bitcoin, poate depăși 100.000 de dolari „în decurs de 12 luni”.

Cu toate acestea, el s-a declarat „îngrijorat” de perspectivele pe termen scurt ale monedei digitale, sugerând că acestea ar putea veni în tandem cu problemele de pe piețele financiare tradiționale, pe măsură ce Rezerva Federală începe să deruleze programul masiv de stimulare monetară.

În ciuda creșterii valorii sale cu peste 60% în ultimele 12 luni, Bitcoin a încheiat anul 2021 într-o tendință descendentă, deoarece mulți experți se așteptau ca activul să depășească pragul de 100.000 de dolari, informează CNBC.

Potrivit bulgarului în vârstă de 35 de ani, multe companii de top „își umple acum trezoreriile cu Bitcoin”.

Dacă prognoza lui Trenchev este corectă, asta ar însemna că prețul Bitcoin ar trebui practic să se dubleze în acest an.

În ianuarie 2020, Trenchev anticipa că prețul Bitcoin va depăși 50.000 de dolari până la sfârșitul anului „Toată lumea a râs atunci de mine”, amintește el. Predicția lui Trenchev pentru 2020 nu s-a împlinit. Bitcoin a reușit să atingă un maxim de puțin peste 29.000 dolari în acel an. Dar criptomoneda a reușit să depășească 50.000 de dolari în februarie 2021.

Bitcoin, monedă de rezervă

În opinia specialiștilor, piața Crypto s-a maturizat și există lichidități suficiente acum, lucru care permite companiilor financiare de pe Wall Street să apeleze la activele digitale.

Între timp, jucători importanți precum Do Kwon, co-fondatorul firmei de blockchain Terra Labs, a început să cumpere Bitcoin în valoare de milioane de dolari, în speranța că ar putea deveni o viitoare “monedă de rezervă”.

Alți susținători ai monedei digitale nu se așteaptă la o creștere atât de mare în acest an. „În acest moment anume trăim sub spectrul unei incertitudini globale pe piețe, nu doar pe piețele Cripto, ci și pe piețele bursiere”, a declarat Paolo Ardoino, director de tehnologie al Bitfinex. Ardoino a mai spus că Bitcoin ar putea scădea brusc sub 40.000 de dolari, dar se așteaptă ca moneda digitală să ajungă „la peste” 50.000 de dolari până la sfârșitul anului.

Exemplul El Salvador ar putea fi urmat de alte țări

Pe lângă această prognoză, Trenchev crede că multe națiuni, în special cele din America Latină, care se luptă cu diverse probleme monetare, ar putea urma exemplul El Salvador de a accepta Bitcoin ca mijloc legal de plată.

„Cred că America Latină este un exemplu pentru economiile cu unele dificultăți și pentru băncile centrale respective care se confruntă cu unele provocări. Cu siguranță, aceste economii sunt potențiali candidați pentru adoptarea criptomonedelor ca mijloc legal de plată. Este uimitor cât de departe a ajuns piața Crypto, și în special Bitcoin, în doar 13 ani.”

În urmă cu câteva zile, președintele El Salvador, Nayib Bukele, a afrimat că alte două națiuni vor urma exemplul țării sale și vor adopta BTC ca mijloc legal de plată în următoarele 12 luni.