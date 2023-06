Miliardarul susține că la baza succesului său s-au aflat răspunsurile corecte. Dar, afirmă el, succesul poate fi obținut și prin adresarea întrebărilor potrivite, scrie Inc.com.

Rezolvarea problemelor

Este important să ai răspunsurile corecte, dar succesul poate fi obținut și prin adresarea întrebărilor potrivite. ”De când eram adolescent, am abordat orice mare problemă în același mod: pornind de la două întrebări. Am folosit această tehnică la Microsoft și o folosesc și astăzi. Pun aceste întrebări despre Covid-19”, a scris Bill Gates.

Aceasta este, pe scurt, abordarea lui Gates. Dacă vrei să rezolvi o problemă uriașă sau să atingi un obiectiv important, nu trebuie să pierzi timpul încercând să reinventezi roata. În schimb, poți găsi o roată grozavă pe care o poți adopta. Altfel spus, găsiți acei oameni care au rezolvat acea problemă sau au atins acel obiectiv.

Folosirea timpului în mod înțelept

După cum a spus Warren Buffett, „diferența dintre oamenii de succes și oamenii cu adevărat de succes este că oamenii cu adevărat de succes spun NU la aproape orice”. Gates a scris: ”Îmi amintesc că Warren mi-a arătat agenda sa. Am stat o clipă și m-am gândit că doar așa poți face lucrurile … Faptul că el este atât de atent la timpul său, că are zile în care nu este nimic în programul lui … faptul că poți să ai timp în care să te gândești poate fi o prioritate mult mai mare”.

Gates susține că a avea un program plin nu te face mai serios, mai respectat sau mai eficient. ”Te face doar mai ocupat”, afirmă el. Pentru că, susține el, o agendă încărcată vă poate împiedica să obțineți succesul pe care îl visați și pe care îl meritați.

Răbdarea, un element-cheie al succesului

În primele zile la Microsoft, Gates dorea să afle câte ore lucrau angajații. „Știam numerele de înmatriculare ale tuturor”, spunea el, „așa că mă uitam în parcare și vedeam când intră oamenii și când pleacă”.

În cele din urmă, Gates și-a dat seama că ceea ce conta erau rezultatele și folosirea, cu chibzuință, ca lider, a timpului său. Așa că a aplicat standardele sale puțin diferit, mai ales în ceea ce privește răbdarea.

După cum a spus Gates: „răbdarea este un element-cheie al succesului. Acest lucru este valabil mai ales dacă ești lider. Una dintre cele mai bune modalități de a le arăta angajaților că îți pasă și că crezi în ei este să ai răbdare. Cu răbdare și încredere, angajații vor fi motivați să găsească modalități de a face lucruri care vor uimi toată lumea”.

Alegerea unui bun partener de afaceri

Gates a luat numărate decizi geniale, multe dintre ele implicând oamenii cu care a ales să lucreze.

„Aș spune că cele mai bune decizii de afaceri au într-adevăr de-a face cu alegerea oamenilor”, a spus Gates în interviul din 1998. „Decizia de a intra în parteneriat cu Paul Allen este, probabil, în fruntea listei”, a adăugat acesta.

Allen și Gates au fost prieteni din copilărie și au co-fondat Microsoft în 1975. Allen a părăsit compania opt ani mai târziu, după ce a fost diagnosticat cu boala Hodgkin. De-a lungul anilor, Gates și Allen au avut o „relație complexă”, așa cum se subliniază în cartea lui Allen, „Idea Man: A Memoir by the Cofondator of Microsoft”.