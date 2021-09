Bill Gates își face publicitate pe la toate posturile TV, prezentându-și miliardul de dolari adunat de la marile corporații pentru proiectul privind energia curată. Miliardarul american s-a blocat însă când a fost pus în fața unor subiecte incomode, potrivit GIZMODO.

După nenumărate interviuri la diferite rețele de televiziune, Gates nu a fost însă deloc pregătit să răspundă la întrebări legate de câteva subiecte sensibile.

Într-unul din aceste interviuri, Gates a fost întrebat despre întâlnirile sale cu controversatul miliardar pedofil, Jeffrey Epstein. Închis în iulie 2019 pentru exploatare sexuală și asociere cu infractori în vederea exploatării sexuale a unor minore, Epstein a fost găsit mort, o lună mai tărziu, în celula sa.

Unul dintre motivele pentru care Melinda Gates ar fi vrut să se despartă de Bill ar fi fost tocmai relația co-fondatorului Microsoft cu Epstein, potrivit WSJ.

Întâlnirile cu Jeffrey Epstein

In interviul de la PBS, Gates a fost întrebat despre întâlnirile sale cu Jeffrey Epstein, iar modul în care a reacționat a vorbit de la sine. „Ce știați despre el când v-ați întâlnit – așa cum ați spus, în speranța că veți strânge bani?”, a întrebat jurnalista PBS.

„Știți, am … cinat cu el … Regret că am făcut asta”, s-a bâlbâit Gates, surprins cu garda jos. „El a avut, știți, relații cu… oameni care spunea, știți, că lucrau pentru sănătatea globală, și acesta era interesul meu”, a continuat Gates.

„Știți, nu există prea multă filantropie în această direcție. Știți, acele întâlniri au fost o greșeală. Nu au dus la ceea ce pretindea el, iar eu le-am întrerupt”, s-a justificat Gates. „Știți că au avut loc cu mult timp în urmă. Eu doar … deci nu e nimic nou în asta”, a mai spus el.

”Ce ați făcut când ați aflat despre trecutul lui?”, a insistat jurnalista.

”Ei bine, știți, am spus că regret că am fost la acele cine și nu e nimic … nu e absolut nimic nou în asta”, a spus Gates, din ce în ce mai iritat.

„Există o lecție pentru dvs și pentru cineva care se uită la asta?”, a vrut să afle Woodruff. „Ei bine, el a murit, așa că, în general, trebuie să fii întotdeauna atent”, a spus Gates, fără să-și dea seama cât de ciudat sună aceste cuvinte.

Există încă multe întrebări, la care nu s-a răspuns, cu privire la relația lui Jeffrey Epstein cu Bill Gates. Chiar și cea mai simplă întrebare, de câte ori s-au întâlnit Gates cu Epstein, nu și-a găsit încă răspunsul.

După ce New York Times a dezvăluit întâlnirile lui Bill cu Epstein, în octombrie 2019, Gates declara pentru Wall Street Journal că nu avea o „relație de afaceri sau prietenie” cu Epstein. „L-am cunoscut. Nu am avut nicio relație de afaceri sau prietenie cu el. Nu m-am dus în New Mexico sau Florida sau Palm Beach sau altceva”, afirma Bill Gates.