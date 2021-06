Potrivit NBC și The Land Report, Bill și Melinda Gates, care au decis să-și spună adio, dețin 2,69.000 de acri de teren agricol în 18 state. Adică o suprafață chiar mai mare decât cea a orașului New York, potrivit news18.com.

Secretul lui Bill Gates

Pe proprietățile funciare ale lui Gates se cultivă o varietate de culturi. Pe cei 70.000 de acri din nordul Louisianei se cultivă soia, porumb, bumbac și orez, in timp pe cei 20.000 de acri din statul Nebraska fermierii cultivă soia.

În statul Washington, Gates deține mai mult de 14.000 de acri de teren agricol, cu câmpuri masive de cartofi, care sunt vizibile din spațiu. Mulți dintre cartofii cultivați pe acest teren ajung în meniurile gigantului american de fast-food McDonald’s.

Fermierii mai cultivă morcovi pe proprietatea deținută de Gates în Florida. Terenurile agricole au fost achiziționate prin intermediul unui grup de companii, toate conectate la grupul de investiții al cuplului, Cascade Investments.

Deținerea vastelor terenuri din întreaga Americă nu are nicio legătură cu anunțul lui Bill de a-și dedica resursele financiare pentru salvarea planetei. Într-o sesiune Ask Me Anything, de pe Reddit, în urmă cu trei luni, Bill Gates a fost întrebat cum afectează fermele familiale, industrializarea agriculturii și resursele faptul că deține un număr atât de mare de terenuri.

Miliardarul a răspuns că grupul său de investiții este cel care a ales să achiziționeze terenuri. Gates a spus că sectorul agricol este crucial, iar cu semințe mai productive pot fi evitate defrișările. A mai susținut și că astfel poate fi ajutat continentul african să facă față dificultăților climatice cu care se confruntă deja.

Planul secret al lui Bill Gates

În 2006, fundația Bill & Melinda Gates a lansat Alianța pentru o revoluție verde în Africa (AGRA) de 424 milioane de dolari, promițând dublarea productivității culturilor și creșterea veniturilor pentru 30 de milioane de mici fermieri până în 2020, reducând în același timp insecuritatea alimentară.

Dar, acuză criticii săi, s-a dovedit că „strategia inovatoare” a lui Gates pentru producția de alimente a fost de a forța sistemul eșuat al Americii de agricultură bazată pe organisme modificate genetic ș pe combustibili fosili.