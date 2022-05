Fondatorul Microsoft Bill Gates a anunțat pe pagina sa de Twitter că a fost testat pozitiv pentru Covid-19. Miliardarul spune că se confruntă cu simptome ușoare și urmează sfatul medicilor.

“Am fost testat pozitiv pentru COVID. Mă confrunt cu simptome ușoare și urmez sfatul experților, izolându-mă până când voi fi din nou sănătos.

Sunt norocos să fiu vaccinat și cu doza booster și să am acces la teste și îngrijire medicală excelentă.

The Gates Foundation se reunește astăzi pentru prima dată în doi ani și sunt norocos că pot intra pe Teams pentru a-i vedea pe toți și a le mulțumi pentru munca depusă.

Vom continua să lucrăm cu partenerii noștri și vom face tot ce putem pentru a ne asigura că niciunul dintre noi nu va mai face față unei pandemii.”, a scris Bill Gates pe pagina sa de Twitter.

I’ve tested positive for COVID. I’m experiencing mild symptoms and am following the experts’ advice by isolating until I’m healthy again.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022